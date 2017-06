Fabio Aru: “Sarà un Tour molto divertente. Il podio senza vittoria? Non firmo"

Fabio Aru è alla vigilia di uno degli appuntamenti forse più importanti della sua carriera. Per la delusione dello scorso anno, per la maglia di campione nazionale sulle spalle, per tanti motivi: il sardo si presenta al Tour de France come un vero e proprio outsider per podio e vittoria, dopo un Giro del Delfinato convincente e un campionato italiano vincente in grande stile. L’atleta dell’Astana, proprio a poche ore dal via della Grande Boucle, ha concesso un’intervista alla Gazzetta dello Sport, di cui riportiamo i tratti più interessanti.

" Non so se firmerei per il podio senza vittoria. A me piace arrivare più in alto possibile ma è difficile in questo momento fare una previsione perché mi trovo in una situazione imprevista. Il sardo, ovviamente, si riferisce all’infortunio che gli ha fatto saltare il Giro d’Italia, deviando la preparazione proprio sul Tour: Non so dove posso arrivare, ma sicuramente sarò lì a giocarmela per ottenere il miglior risultato possibile. Sicuramente è un errore sottovalutare Chris Froome solo perché non ha ancora vinto – aggiunge parlando dei favoriti per la maglia gialla – Sarà molto competitivo, penso che il pronostico sarà molto aperto, con Quintana, Contador, Chaves e altri. Penso che per il pubblico sarà molto divertente. "

Non possono mancare, ovviamente, alcune parole sulla bellissima vittoria di domenica scorsa al campionato italiano:

" Il successo tricolore ha avuto un sapore speciale perché venivo da un anno duro. Anzi, da un anno e mezzo: la vittoria al Delfinato 2016 la tralascerei addirittura, perché in generale tante volte non sono riuscito in quello che speravo di fare, pur facendo belle gare. Problemi fisici, sfortuna, e poi è arrivata la morte di Michele Scarponi, che mi ha distrutto. Quel momento di domenica, lo sognavo. Ho rivisto la luce. Quella vittoria vale una carriera. "

