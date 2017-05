Fabio Aru si allena per il Tour de France: rientrerà al Criterium del Delfinato

Sono state settimane da incubo per Fabio Aru. Prima l’infortunio al ginocchio, che lo ha privato della partecipazione al Giro d’Italia che partirà proprio dall’amata Sardegna, poi la tragica scomparsa dell’amico Michele Scarponi. Il peggio, tuttavia, sembra essere ormai alle spalle. Il 26enne dell’Astana ha ripreso ad allenarsi e, gradualmente, sta aumentando l’intensità delle uscite in bici. L’obiettivo, come ha anticipato la Gazzetta dello Sport, è quello di partecipare al prossimo Tour de France. Per farlo, Aru dovrà necessariamente prendere parte ad alcune corse di preparazione. Appare pressoché certa la presenza del Cavaliere dei Quattro Mori al Giro del Delfinato che si svolgerà dal 4 all’11 giugno. Il team kazako sta valutando anche un’eventuale partecipazione al Giro del Belgio ed alla Route du Sud.

Di sicuro il vincitore della Vuelta 2015 vuole mettersi alle spalle un periodo nero della propria carriera: prima un 2016 al di sotto delle aspettative, poi un inizio di 2017 flagellato dalla sfortuna (prima la bronchite alla Tirreno-Adriatico, poi l’infortunio in allenamento). Ad Aru non manca di certo la forza di volontà. E’ convinto di potersi presentare al Tour in buona condizione, con l’obiettivo di fare classifica. Senza dimenticare, poi, anche l’eventualità di prendere parte alla Vuelta di Spagna il mese successivo. Per cambiare volto ad una stagione maledetta e rivelarsi più forte di un destino avverso.