Fabio Aru si sfoga: “Ho perso il Tour, non era facile tornare dopo l'infortunio"

Fabio Aru ha perso le ruote dei migliori sull’Izoard e non è riuscito ad attaccare Chris Froome per l'ultimo asslato alla maglia gialla. Il Cavaliere dei Quattro Mori ora è quinto in classifica alla vigilia della cronometro di Marsiglia e ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni Rai:

" Ho perso il Tour. Fa parte dello sport avere dei problemi fisici. Non era facile ritornare dopo l’infortunio ed essere subito a questi livelli: ho la consapevolezza di aver lavorato bene a dato il massimo anche se non era facile. "

Fuori onda, Aru ha poi confessato di avere la bronchite, come si poteva intuire dai forti colpi di tosse durante l’intervista.