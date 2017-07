Fabio Aru: “Sono soddisfatto: voglio tornare per vincere, intanto ho sognato in grande"

Fabio Aru ha concluso il Tour de France 2017 al quinto posto, vestendo la maglia gialla per due giorni e vincendo una tappa, unico capace di mettere Chris Froome in difficoltà in salita. Queste le dichiarazioni del sardo alla Rai al termine della crono di Marsiglia che ha deciso la classifica generale:

" Considerando com’è andata l’ultima settimana non posso che essere soddisfatto. Quando si è davanti si sogna sempre in grande, ma io farei un'analisi più ampia: ho lottato con i migliori, ho fatto passi in avanti e sono contento. "

"Tutti hanno visto che l’Astana ha perso uomini importanti per delle cadute e abbiamo avuto infortuni al Giro d’Italia. Quindi non direi che sono rimasto solo, i miei compagni hanno dato il massimo e li ringrazio per quello che sono riusciti a fare", prosegue Aru nella sua lucida analisi di 3 settimane di corsa: Questa è la base di partenza, una conferma per me per quanto riguarda il Tour de France".

" Voglio tornare il prima possibile per cercare di fare ancora meglio: ho mostrato di essere presente nei momenti che contano. "