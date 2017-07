Fabio Aru: “Tappa impegnativa, ma non mi sono fatto sorprendere. Ora guardiamo avanti"

Giornata in controllo per Fabio Aru, che rimane con i migliori fino al traguardo. Queste le parole del sardo al termine della tappa: Tappa impegnativa perché l’AG2R ha fatto un’azione forte, ero davanti e non mi sono fatto sorprendere. Oggi qualcuno ci ha provato, ma siamo arrivati tutti assieme. La tappa di ieri è andata, ora pensiamo al futuro e guardiamo avanti. Mancano sei tappe, la terza settimana sarà difficile con due tappe abbastanza dure. Sicuramente il giorno di riposo è importante perché ci permetterà di recuperare un po’ di energie”.

alessandro.farina@oasport.it