Froome contro Aru, l'equilibrio è sottile al Tour de France: dove rischia la maglia gialla?

Je suis très honoré de porter le Maillot Jaune dans le 14 juillet. Fabio Aru è in maglia gialla al Tour de France per meriti in salita, ovvero la grande vittoria della Planche des Belles Filles, ma nel prologo di Düsseldorf (14 chilometri) ha preso 40 secondi da Froome e c'è un'altra crono a Marsiglia: breve sì (22 chilometri) ma più spaventosa delle Alpi. Perché su salite come quelle del Tour - dalle scalate occitaniche di domani ai grandi classici del tappone alpino, Croix de Fer, Télégraphe e Galibier - la progressione di Aru non ha niente da invidiare alle frullate di Froome che non ha mai scalato l'Izoard. Ecco perché non ci è semplice, al netto dei rapporti di squadra, sapere dove si deciderà la Grande Boucle nell'ultima settimana che, così simbolicamente, parte da dove inizia il cammino di Santiago.

Tappa 14: Chi fa l'imboscata?

Blagnac-Rodez. Fuori dai Pirenei, il Tour de France procede verso est con una tappa dal finale mosso, di quelli senza un metro di pianura, dopo 100 chilometri “di trasferimento”. Due Gran premi di terza categoria negli ultimi cinquanta, più una fiamma rossa sulla Côte de Saint-Pierre: un “muretto” di 500 metri al 10% per regolare i conti tra i fuggitivi o gli scattisti puri. Tappa ideale per la fuga e i cacciatori di traguardi. Pericolo per Aru? Cadere in un’imboscata tesa dagli uomini di Froome con Mikel Landa in forma smagliante - solo che ci chiediamo non senza malizia: sarà ancora dalla parte del capitano? - e due carati come Kwiatkowski e Kiryienka schierati da lontano. Un piccolo allarme per la maglia gialla che invece ha perso Fuglsang e Cataldo.

Tappa 15: La tappa incognita

Laissac Sévérac l'Eglise-Le Puy en Velay. Una delle tappe più difficili da interpretare di questa Grande Boucle, con 4 Gran premi della montagna disposti in coppia all’inizio e al termine, ma non all’arrivo, della frazione. Subito un prima categoria (Montée de Naves d'Aubrac) di 9 chilometri con tornanti al 14%, poi un’altra salita sulla Côte de Vieurals (3) prima di 90 chilometri sull’altopiano di Aumont-Aubrac. La seconda grande scalata è il Col de Peyra Taillade di 8,3 km in salita irregolare fino al 14%: è qui che potrebbe decidersi la tappa ma di certo non il Tour, visto che al traguardo mancheranno ancora 40 chilometri. Attenzione però alla tipica incognita del giorno che precede il rest-day, con Froome che potrebbe testare la resistenza di Aru con le sue celebri frullate su due salite molto prestanti.

Tappa 16: Alla vigilia delle Alpi

Le Puy en Velay - Romans sur Isère. Tappa per velocisti o le ambizioni degli attaccanti, visto che la prima parte è tutta mossa ed è qui che si potrebbe formare la fuga. Per Aru, che speriamo sempre in maglia gialla, nessun problema se non quello di “scegliere” chi farà corsa dura in testa al gruppo, alla vigilia del tappone alpino.

Tappa 17: Il tappone alpino, Galibier

La Mure-Serre Chevalier. Tappone alpino con una delle salite storiche della Grande Boucle, il Col de la Croix de Fer di 24 chilometri fra tornanti in doppia cifra e settori in contropendenza. Nel finale, la coppia più famosa del Tour: Télégraphe più Galibier (Souvenir Henri Desgrange di questa edizione). Due salite mitiche, lunghe e regolari che, sulla carta, non scompensano la bilancia a favore di Froome o Aru: il primo famoso per le sue frullate (nel 2013 sul Ventoux, due anni dopo a Pierre Saint-Martin), il nostro vincitore al Giro sui traguardi di Montecampione e Sestiere, scalando strade simili a quelle della Grande Boucle. Aru non è inferiore a Froome in salita: pensi solo a sfatare la tappa di un anno fa in cui, così simile a questa fra la Colombiere e Joux Plane, soffrì freddo e fame saltando in classifica.

2017, Fabio Aru, Tour de France, Getty ImagesGetty Images

Tappa 18: L'ultima salita, Izoard

Briancon-Izoard. Resa dei conti sul Col d’Izoard, che è l’ultimo arrivo in salita e sale così irregolare da poter stravolgere il Tour se i distacchi saranno quelli di oggi. Qui conta tutto e quante volte sull’Izoard abbiamo visto scalatori fuorigiri: qui sì che, per tenuta di squadra, Froome potrebbe avere un sensibile vantaggio su Aru anche se il britannico non l’ha mai scalato.

Tappa 19: Laissez-faire

Embrun-Salon de Provence. Niente da segnalare se non la lunghezza di questa frazione (222 chilometri) tra le ultime fatiche alpine e l’attesa della crono che deciderà il Tour: sarà un lungo trasferimento e che la maglia gialla benedica la fuga.

Etappe 13 Favoriten Froome AruGetty Images

Tappa 20: L'incubo della crono

Marsiglia (cronometro). Il pericolo principale che corre Aru contro Froome è il tempo, ovvero la dannata crono di Marsiglia che, per quanto breve (22 chilometri), costringerà Fabio a pagare almeno mezzo minuto e questo significa che, se sarà in maglia gialla, dovrà aver aumentato il gap dal britannico, che oggi è di 6 secondi, per portarla fino a Parigi.

Tappa 21: Chi stappa lo champagne?

Montgeron-Parigi. Bardet, che a torto non abbiamo ancora citato, Froome, Fabio Aru? Qui il Tour ha già steso il suo tappeto rosso fino al podio degli Champs- Élysées. Sogno di una notte di mezza estate: un Cavaliere dei 4 Mori sotto l’Arco di Trionfo.