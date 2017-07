Froome contro Aru, Quintana e Contador: due giorni di salite, discese e grandi precedenti

Il Tour de France entra nel vivo ai piedi del Jura dopo la scalata dei Vosgi sul traguardo della Planche des Belles Filles: da Dole alla Station des rousses, da Nantua a Chambéry, è un weekend di salite con due maglie in palio: la gialla di Chris Froome e i pois di Fabio Aru.

Tour 2016: Froome vince in discesa

Il leader della Grande Boucle esce più che mai solido dalla prima settimana di corsa: velocissimo a cronometro, sulla Planche del Belles Filles ha colto il testimone di Geraint Thomas da gerarchia interna al Team Sky. Protetto da una corazzata di gregari e pretoriani, Chris Froome vuole scuotersi di dosso i rivali e fa un cerchio rosso su due nomi: la Côte de la Combe de Laisia-Les Molunes, per staccare il gruppo a 13 chilometri dal traguardo di oggi, e il durissimo Hors Catégorie di domani sul Mont du Chat, anche se a 26 chilometri dall’arrivo di Chambéry. L’anno scorso, proprio nell’8a tappa, Froome fece il vuoto in discesa dal Peyresourde portando la maglia gialla fino a Parigi.

Video - Il super-attacco di Froome: pedala sulla canna in discesa! 00:29

Delfinato 2016: Aru versione finisseur

Fabio Aru è il primo grande scalatore di questo Tour de France: formidabile alla Planche des Belles Filles, il capitano Astana ha sorpreso Froome prima scattando sui pedali e poi in progressione solitaria. Bravo bravissimo, e oggi, a Les Molunes, Aru potrebbe cogliere un successo stile Delfinato quando, un anno fa, attaccò dalla cima della Côte de Sécheras con relativa fuga in discesa, rilanciando in piano per un’inedita vittoria da finisseur a Tournon-sur-Rhône. In classifica generale, Fabio è terzo a 14” da Froome (2” da Thomas) di cui, ad oggi, è il primo grande rivale a pois sulle strade della Grande Boucle.

Video - Critérium du Dauphiné st3 02:28

Magie rosse: Quintana e Contador alla Vuelta

Per due grandi protagonisti del Tour, questa due giorni sarà già fondamentale: Nairo Quintana e Alberto Contador. Lenti a cronometro, sorpresi sui Vosgi, staccati di 54” e 52” in classifica generale. Certo che i campeones sono nati per alzarsi sui pedali e trionfare sui traguardi in salita, però anche qui abbiamo due grandi, anzi illustri precedenti: fra le tappe più spettacolari del ciclismo moderno, un anno fa alla Vuelta, un gigantesco Contador innesca la fuga dal chilometro zero, Quintana fiuta il sangue di Froome e ad Aramon Formigal ipoteca la maglia rossa nel grande giorno di Gianluca Brambilla. Quattro anni prima, sempre alla Vuelta, Contador fa l’impresa in fuga a Fuente De, ma questa è un’altra storia...