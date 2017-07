Froome non si batte in salita, vince Uran: Aru c'è, crollo Contador, a casa Porte e Thomas

Sul traguardo di Chambéry è stato Warren Barguil ad alzare le braccia al cielo, ma alla fine è Rigoberto Uran a vincere la nona tappa del Tour de France (con un arrivo come quello della 7a tappa con la vittoria data a Kittel al fotofinish su Boasson Hagen), conquistando un successo in un Grande Giro che mancava dal 2014, quando il colombiano vinse la cronometro Barbaresco-Barolo al Giro d'Italia nella 12esima tappa. Un successo bellissimo quello del corridore della Cannondale che ormai da anni non dava più segnali convincenti in salita, dopo essere stato invece competitivo per la generale nei primi anni 2010 (due 2° posti al Giro d'Italia). Il tutto, arricchito da un problema al cambio della ruota posteriore, il che ingigantisce l'incredibile prova di Uran. A Barguil resta, come consolazione, un'altra tappa da protagonista che lo ha visto vestire la nuova maglia a pois. Questa, però, era una tappa decisiva per il Tour de France, frazione che ha sancito il crollo definitivo di Alberto Contador e probabilmente anche quello di Quintana che finisce a più di 2 minuti da Froome. Il britannico resta assoluto protagonista, prima il problema meccanico sul Mont du Chat (con i big che lo stanno ad aspettare, anche se ci sono screzi tra Froome e Aru), poi le accelerazioni in salita che fanno 'paura' agli avversari. Solo Aru ha avuto il coraggio di attaccarlo, ma alla fine il sardo si accoderà contento di issarsi al 2° posto della generale, anche se la tattica Astana in volata non ha proprio convinto visto che Aru poteva contare anche dell'aiuto di Fuglsang (i due arriveranno 5° e 6°). Tante le cadute, si ritirano Gesink (2° ieri a Station des Rousses), Manuele Mori e soprattutto Geraint Thomas (prima maglia gialla, e importantissimo gregario di Froome) e Richie Porte. Il Tour perde tanti protagonisti...

" Ho preferito non rischiare troppo, sono stato sempre davanti anche quando è caduto Thomas. Abbiamo trovato anche le strade bagnate, per fortuna non abbiamo preso tanta acqua. Domani c'è il giorno di riposo e ce lo godremo in tranquillità. Froome? Quando ho attaccato non ho visto che aveva il braccio alzato. Appena ho saputo dalla radio che si era fermato per il cambio bici, ho rallentato. [Aru sul caso Froome al termine della tappa] "

40 in fuga, ritiro di Geraint Thomas

Pronti via e subito scatti per prendere in testa la prima ascesa di giornata, il GPM della Côte des Neyrolles di 2a categoria dopo soli 3,5 km dalla partenza. Sono ben 40 i corridori che tentano l'attacco da lontano, con nomi di grande profilo come Rolland, Pinot, Barguil, Pantano, De Gendt e molti altri, con tutte le squadre dei big che piazzano almeno un loro uomo nella fuga. Pinot va a prendersi i punti dei GPM sulle prime due salite, poi è Roglic a 'vincere' il primo Hors catégorie di questo Tour, il Col de la Biche. Dietro c'è sempre la Sky a fare il ritmo, ritmo però moderato, ecco che c'è la prima spinta dell'Ag2r che aumenta sensibilmente la velocità nella discesa, mettendo in difficoltà tutti i capitani: c'è anche una rovinosa caduta di Geraint Thomas che sbatte sulla clavicola ed è costretto al ritiro.

Video - Tour de France: la prima maglia gialla, Geraint Thomas, cade ed è costretto al ritiro 01:02

Bardet e i suoi uomini (ci sono anche Aru e Fuglsang) guadagnano qualche secondo, ma la Sky riesce a rimontare dopo qualche metro di apprensione. Tutti insieme, quindi, scalano il Col de la Grand Colombier dove c'è una collisione tra Contador e Quintana, lo spagnolo finisce a terra dopo essere stato tamponato dal colombiano ma il corridore della Trek riesce a rialzarsi e ripartire senza evidenti problemi.

Nessuno fa paura a Froome: Porte finisce ko, ad Uran la vittoria di tappa

Davanti restano in cinque, con Benoot, Barguil, Roglic, Mollema e Vuillermoz a giocarsi la vetta del Grand Colombier. Barguil scollina per primo davanti a Benoot, poi discesa e tratto di pianura con tantissimi corridori che rientrano sulla testa della corsa, come Michael Matthews che sprinta in solitaria al traguardo volante di Massignieu-de-Rives, prendendosi 20 punti per la maglia verde. Dopo lo sprint provano a partire Gallopin e Bakelants, ma è Barguil il solo a cercare concretamente la vittoria. Dietro, il primo attacco è quello di Fabio Aru ai -32 dal traguardo, ma l'azione si conclude subito visto il problema meccanico di Froome con il resto del gruppo ad aspettarlo. Il britannico rientra e parte Fuglsang (con l'Astana che cerca così la tipica strategia Martinelli), mentre col passare dei km arrivano i primi cedimenti con Contador, a sorpresa, che è il primo a lasciare le ruote dei migliori.

Video - Froome contro Aru: dopo lo scatto, una spallata di troppo? 01:26

Perdono contatto anche Mentijes e Simon Yates, mentre Froome cerca di dare qualche stoccata senza fare danni. Nessuno riesce così a staccarlo, e si decide tutto in discesa e nell'ultima parte in pianura. In discesa c'è l'attacco di Bardet che raggiunge Barguil, c'è invece la cadute di Richie Porte che viene investito da Daniel Martin rischiando tantissimo (il capitano della BMC viene portato via addirittura in barella).

Video - Caduta spaventosa di Richie Porte in discesa a oltre 70km/h: travolge anche Daniel Martin 00:21

Video - Martin: "Dopo la caduta, volevo soltanto arrivare in fondo" 00:38

Finita la discesa, restano solo Froome, Fuglsang, Aru e Uran alla caccia di Barguil e Bardet, con quest'ultimo che viene ripreso ai -2 dal traguardo. Ci si gioca, quindi, solo la vittoria di tappa e Uran riesce a battere in volata Barguil, nonostante fosse stato il francese ad alzare le braccia al cielo (con tanto di smorfia del colombiano). Alla fine il fotofinish decreterà comunque la vittoria al corridore della Cannondale (che aveva il cambio guasto), mentre Barguil potrà 'consolarsi' con la maglia a pois. Nella volata, Froome riesce comunque a piazzarsi 3° e a prendere 4'' di abbuono, solo 5° Aru che però sale di classifica con un 2° posto che fa ben sperare per le prossime tappe di montagna. Finiscono, poi, fuori tempo massimo Démare con i compagni di squadra Guarnieri, Delage e Konovalovas oltre a Renshaw della Dimension Data.

Video - Rigoberto Uran batte Warren Barguil al photofinish nella nona tappa del Tour de France 00:42

L'ordine d'arrivo

1. Rigoberto URAN (CDT) 5h07'22''; 2. Warren BARGUIL (SUN) st; 3. Christopher FROOME (SKY) st; 4. Romain BARDET (ALM) st; 5. Fabio ARU (AST)

Video - Uran: "Ho capito di aver vinto io quando ero già al controllo antidoping..." 01:43

La classifica generale

1. Christopher FROOME (SKY) 38h26'28''; 2. Fabio ARU (AST) +18''; 3. Romain BARDET (ALM) +51''; 4. Rigoberto URAN (CDT) +55''; 5. Jakob FUGLSANG (AST) +1'37''; 8. Nairo QUINTANA (MOV) +2'13''; 12. Alberto CONTADOR (TFS) +5'15''