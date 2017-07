Froome non si batte in salita, vince Uran: Aru c'è, crollo Contador, a casa Porte e Thomas

tra poco il report completo...

40 in fuga, ritiro di Geraint Thomas

Pronti via e subito scatti per prendere in testa la prima ascesa di giornata, il GPM della Côte des Neyrolles di 2a categoria dopo soli 3,5 km dalla partenza. Sono ben 40 i corridori che tentano l'attacco da lontano, con nomi di grande profilo come Rolland, Pinot, Barguil, Pantano, De Gendt e molti altri, con tutte le squadre dei big che piazzano almeno un loro uomo nella fuga. Pinot va a prendersi i punti dei GPM sulle prime due salite, poi è Roglic a 'vincere' il primo Hors catégorie di questo Tour, il Col de la Biche. Dietro c'è sempre la Sky a fare il ritmo, ritmo però moderato, ecco che c'è la prima spinta dell'Ag2r che aumenta sensibilmente la velocità nella discesa, mettendo in difficoltà tutti i capitani: c'è anche una rovinosa caduta di Geraint Thomas che sbatte sulla clavicola ed è costretto al ritiro.

Video - Tour de France: la prima maglia gialla, Geraint Thomas, cade ed è costretto al ritiro 01:02

L'Ag2r muove la corsa

Bardet e i suoi uomini (ci sono anche Aru e Fuglsang) guadagnano qualche secondo, ma la Sky riesce a rimontare dopo qualche metro di apprensione. Tutti insieme, quindi, scalano il Col de la Grand Colombier dove c'è una collisione tra Contador e Quintana, lo spagnolo finisce a terra dopo essere stato tamponato dal colombiano ma il corridore della Trek riesce a rialzarsi e ripartire senza evidenti problemi.

L'ordine d'arrivo

1. Rigoberto URAN (CDT) 5h07'22''; 2. Warren BARGUIL (SUN) st; 3. Christopher FROOME (SKY) st; 4. Romain BARDET (ALM) st; 5. Fabio ARU (AST)

La classifica generale

1. Christopher FROOME (SKY) 38h26'28''; 2. Fabio ARU (AST) +18''; 3. Romain BARDET (ALM) +51''; 4. Rigoberto URAN (CDT) +55''; 5. Jakob FUGLSANG (AST) +1'37''; 8. Nairo QUINTANA (MOV) +2'13''