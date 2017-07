Froome vince il 4° Tour de France! Uran scavalca Bardet, Aru chiude 5°: a Bodnar l'ultima crono

tra poco il report completo...

Male Tony Martin, Küng e Roglic: Bodnar è il migliore prima dei big

Prima della partenza dei big, sono diversi i corridori che provano a lasciare il segno in questo Tour de France grazie alla cronometro. Uno su tutti, Tony Martin, con il campione mondiale a cronometro che vuole riscattarsi dopo il 'clamoroso' 4° posto nella crono di Düsseldorf. Il tedesco, però, paga una condizione non ottimale e chiude al 2° posto provvisorio, alle spalle di Bodnar che è il miglior riferimento (22,5 km percorsi in 28'15'') prima della partenza dei top 20 della generale. Anche Stefan Küng, campione nazionale svizzero a cronometro, si deve arrendere al tempo di Bodnar e giunge al traguardo con il 4° posto provvisorio a +34'', peggio di Tony Martin, appunto, e Jack Bauer (Quick Step). Male anche Roglic, altro favorito di giornata, con lo sloveno che perde subito 25'' al primo intertempo rispetto a Kwiatkowski: il corridore della Lotto Nl Jumbo giungerà al traguardo con un ritardo di 49'', anche a causa di un problema meccanico che lo costringerà al cambio di bici. Alto il tempo di Kiryienka, ma è Kwiatkowski a fornire un buon riferimento a Froome, con il polacco che chiude la sua crono in 28'16'', con un solo secondo di ritardo rispetto al connazionale Bodnar.

L'ordine d'arrivo

1. Maciej BODNAR (BOH) 28'15''; 2. Michal KWIATKOWSKI (SKY) +1''; 3. Chris FROOME (SKY) +6''; 4. Tony MARTIN (KAT) +14''; 5. Daryl IMPEY (ORS) +20''; 6. Alberto CONTADOR (TFS) +21''; 8. Rigoberto URAN (CDT) +31''; 15. Mikel LANDA (SKY) +51''; 21. Damiano CARUSO (BMC) +1'13''; 22. Fabio ARU (AST) +1'16''; 52. Romain BARDET (ALM) +2'03''

La classifica generale

1. Chris FROOME (SKY) 83h55'16''; 2. Rigoberto URAN (CDT) +54''; 3. Romain BARDET (ALM) +2'20''; 4. Mikel LANDA (SKY); 5. Fabio ARU (AST) +3'05''; 11. 11. Damiano CARUSO (BMC) +14'48''