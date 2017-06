I 18 italiani al via del Tour de France e le loro ambizioni: Fabio Aru punta di diamante

La startlist del Tour de France ha preso forma ufficialmente nelle ultime ore. Tutte le squadre hanno ormai svelato la propria formazione, saranno 18 gli italiani che prenderanno il via della 104esima Grand Boucle. Andiamo alla scoperta dei nostri connazionali che si presenteranno al via di Dusseldorf e sopratutto con quali ambizioni.

Fabio Aru per la classifica generale

In prima linea Fabio Aru, sostanzialmente l’unico uomo di classifica presente per quanto riguarda il Bel Paese. Il sardo si dividerà almeno nella parte iniziale i gradi di capitano con Jakub Fuglsang e in base al rendimento poi potrebbero formarsi gerarchie più definite. Per lui obiettivo top 5 o, perché no, podio, viste soprattutto le sue ottime performance al Campionato Italiano e al Criterium del Delfinato. Al fianco di Aru ci sarà Dario Cataldo, fido scudiero già durante la prova tricolore di domenica scorsa.

Punteranno alle tappe Sonny Colbrelli e Diego Ulissi. Il ruolo del velocista, seppur atipico, della Bahrain-Merida è davvero ostico. In linea teorica, si troverà davanti in tutte le frazioni più adatte a lui Peter Sagan, con lo slovacco che è anche favoritissimo per la maglia verde. Ulissi, invece, potrà provarci negli arrivi adatti agli scattisti e andando in fuga, dove le sue doti di scalatore rapido in volata potrebbero fare la differenza. In seno alla UAE ci saranno altri tre italiani: Marco Marcato, Manuele Mori e Matteo Bono.

Video - Presentato il Tour de France 2017: si parte da Dusseldorf 04:30

Nonostante la presenza di Alberto Contador e John Degenkolb alla Trek-Segafredo, Fabio Felline è un altro corridore che può ritagliarsi i suoi spazi nelle frazioni adatte considerando il suo spunto veloce. Da valutare la condizione dopo le gare del campionato italiano ma non è peregrina l’idea di un Tour da protagonista. Matteo Trentin e Gianluca Brambilla sarebbero ottime carte da spendere in fuga e non solo. La QuickStep-Floors, però, potrebbe imbottigliare quantomeno il primo nel fondamentale ruolo di vagone nel treno per lanciare Marcel Kittel assieme a Fabio Sabatini. Brambilla, invece, potrebbe essere tra gli scudieri di Daniel Martin nelle tappe in salita.

Davide Cimolai e Jacopo Guarnieri saranno sicuri protagonisti nel treno della Fdj di Arnaud Démare, che punta senza mezzi termini a conquistare quanti più successi parziali possibili. Damiano Caruso, recentemente in grande spolvero al Giro di Svizzera, e Alessandro De Marchi saranno invece fondamentali per l’assalto di Richie Porte alla maglia gialla, specialmente nelle tappe con salita per contrapporsi all’armata del Team Sky. Daniele Bennati (Movistar) condurrà Nairo Quintana e Alejandro Valverde nella prima settimana, tenendoli lontano dai pericoli per evitare buchi, cadute ed eventuali ventagli. Alla pattuglia italiana si aggiungono Davide Bettiol della Cannondale, che avrà licenza di fuga, e Andrea Pasqualon, tra le fila dell'invitata Wanty-Gobert.

CORRIDORE TEAM AMBIZIONE Fabio Aru Astana Pro Team Maglia gialla - podio Dario Cataldo Astana Pro Team Gregario di Aru Sonny Colbrelli Bahrain-Merida Vittoria di tappa Gianluca Brambilla Quick Step-Floors Vittoria di tappa - Gregario di Martin Matteo Trentin Quick Step-Floors Gregario per le volate di Kittel Fabio Sabatini Quick Step-Floors Gregario per le volate di Kittel Davide Cimolai FDJ Gregario per le volate di Demare Jacopo Guarnieri FDJ Gregario per le volate di Demare Damiano Caruso BMC Gregario di Porte Alessandro De Marchi BMC Gregario di Porte Daniele Bennati Movistar Gregario di Quintana e Valverde Davide Bettiol Cannondale-Drapac Fuga - Vittoria di tappa Andrea Pasqualon Wanty Gobert Fuga - Vittoria di tappa Fabio Felline Trek Segafredo Vittoria di tappa - Gregario di Contador Diego Ulissi UAE Team Emirates Vittoria di tappa Matteo Bono UAE Team Emirates Gregario per Ulissi - Swift - Meintjes Marco Marcato UAE Team Emirates Gregario per Ulissi - Swift - Meintjes Manuele Mori UAE Team Emirates Gregario per Ulissi - Swift - Meintjes