I crampi non fermano Calmejane, che impresa! Niente bagarre tra i big, Aru resta 3° in classifica

tra poco il report completo...

Démare in crisi, a Greipel il TV: poi 51 in fuga, c'è anche Diego Ulissi

Prima ora di corsa molto veloce, si vola a 48 km/h per comprimere tutti i tentativi di fuga prima dello sprint intermedio. Il gruppo riesce ad arrivare compatto a Montrond dove Greipel fa suo il traguardo volante, vincendo allo sprint su Matthews, Kittel e Colbrelli, mentre non partecipa neanche Démare che dimostra di essere in crisi prima ancora dei GPM. Dopo il TV, si sgancia finalmente la fuga con ben 51 elementi all'attacco tra cui Fabio Felline, Damiano Caruso, Matteo Trentin, Alberto Bettiol, Diego Ulissi e Manuele Mori. Tutti i capitani sono riusciti a piazzare almeno un corridore in fuga, Froome inserisce Landa, Henao e Knees, ma è costretto a richiamare quest'ultimo per ricomporre il treno in testa al gruppo maglia gialla visto il crollo di Luke Rowe che perde le ruote dei migliori già durante lo sprint intermedio. Davanti si susseguono scatti e controscatti, con Barguil che intanto riesce a scollinare per primo sia sul Col de la Joux che sulla Côte de Viry.

Calmejane solo al traguardo, la Sky controlla la situazione

Il ritmo della Sky si fa sentire e, nonostante Froome e Thomas rischino di finire per terra, il team britannico si fa sempre più vicino alla testa della corsa, rimontando fino a 1'30'' da quel che rimane della fuga. Perdono contatto dalle posizioni di testa Ulissi, van Avermaet, Barguil e tanti altri e davanti restano solo Calmejane, Roche, Gesink e Pauwels. Il corridore della Direct Énergie scollina per primo sulla Côte de la Combe de Laisia les Molunes davanti a tutti gli altri e cerca di involarsi tutto solo al traguardo, sfruttando i quasi 12 km di falsopiano. Dietro non succede nulla, Sergio Henao imposta un buon ritmo e sono pochi i corridori che provano a sganciarsi, mentre i big restano a guardare: Aru marca a uomo Froome, Porte, Bardet e Quintana stazionano nella pancia del gruppo mentre Contador si fa scortare da Pantano. Calmejane è ormai solissimo, ma ai -5 dal traugardo il colpo di scena: crampi per il corridore della Direct Énergie che rischia così di farsi rimontare da Gesink, il francese però mantiene la mente lucida e nonostante le difficoltà riesce a giungere al traguardo in solitaria. Solo nel finale c'è qualche scatto dal gruppo maglia gialla, per provare a centrare il terzo posto utile per i secondi di abbuono. Daniel Martin fa un tentativo, ma viene subito raggiunto dagli Sky, Aru fa anche la volata all'arrivo, ma è Guillaume Martin a prendere i 4'' disponibili. Niente di fatto, tutto rinviato alla tappa di Chambéry.

Video - Lilian Calmejane vince l'8^ tappa e strappa ad Aru la maglia a pois 00:48

L'ordine d'arrivo

Lilian CALMEJANE (DEN) 4h30'29''; Robert GESINK (TLJ) +37''; Guillaume MARTIN (WGG) +50''; Nicolas ROCHE (BMC) +50''; Roman KREUZIGER (ORS) +50''; 6. Fabio ARU (AST) +50''

La classifica generale

1. Christopher FROOME (SKY) 33h19'10''; 2. Geraint THOMAS (SKY) +12''; 3. Fabio ARU (AST) +14''; 4. Daniel MARTIN (QST) +25''; 5. Richie PORTE (BMC) +39''; 6. Simon YATES (ORS) +43''; 7. Romain BARDET (ALM) +47''; 8. Alberto CONTADOR (TFS) +52''; 9. Nairo QUINTANA (MOV) +54''; 10. Rafal MAJKA (BOH) +1'01''