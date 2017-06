Il Tour de France 2017 in diretta tv e Live-Streaming

Guarda Il Tour de France su Eurosport Player

Manca poco all'edizione numero 104 del Tour de France, il grande evento della stagione ciclistica che partirà il 1 luglio da Düsseldorf e arriverà a Parigi, nel classico scenario degli Champs-Élysées, il 23 luglio. Tanti gli azzurri al via pronti a conquistare un posto nella storia, chi con speranze di tappa, chi di classifica finale ma di certo con l’ambizione di dare spettacolo sulle strade francesi.

Tutte le tappe saranno in diretta sui canali Eurosport, con la massima copertura su Eurosport, Eurosport 2 ed Eurosport Player.

Dirette TV sui canali Eurosport

Al Tour 9 tappe pianeggianti, 5 frazioni di media montagna e 5 d’alta montagna, inclusi 3 arrivi in salita, senza dimenticare le 2 cronometro individuali.

Dal 1 luglio, quindi, tutti in sella anche su Eurosport. Seguite le dirette delle 21 tappe con Riccardo Magrini e Salvo Aiello per vivere LIVE le emozioni della Grand Boucle.

Live-streaming: Segui il Tour LIVE su Eurosport Player!

Dall'1 al 23 luglio, il Tour de France è anche su Eurosport Player. Tramite una semplice sottoscrizione sarà infatti possibile vedere l’intera corsa anche da mobile.

Ma c’è di più. Eurosport Player non è solo la destinazione per tutti gli appassionati di ciclismo, Eurosport Player permette di seguire la passione per le due ruote abbonandosi a soli 29.99€ per tutto l'anno!

Tutto ciò che troverete su Eurosport.com, la nostra app e i social

Segui il Tour de France su Eurosport.com! Dirette scritte delle tappe, highlights di tutte le frazioni, risultati, video, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant’altro per essere parte del più grande Giro ciclistico.

Potrete rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le volate più spettacolari, gli arrivi in salita e i “dietro le quinte” più simpatici. In TV, alla fine di ogni tappa, come di consueto ci sarà il Tour Extra con i commenti di Salvo Aiello sulla tappa del giorno. In aggiunta, su Facebook, contenuti esclusivi come il Facebook Live con il nostro team che non aspetta altro che commentare la tappa con gli amanti della Grand Boucle.

Non è finita qua. Per il Tour de France ci sono delle importanti novità che vedono il tifoso al centro dell'offerta e della stessa Corsa Francese:

- #AskSagan

Proprio il Campione del Mondo Peter Sagan risponderà alle vostre domande! Tramite Facebook e Twitter fate le vostre domande utilizzando l’hashtag #AskSagan e il portacolori della Bora-Hansgrohe risolverà tutti i vostri dubbi in un Facebook Live!

- Fantasy Cycling e Cycling Predictor

Siete pronti a creare una super squadra per il Tour? Oggi si può con Eurosport e con Fantasy Cycling! Fantasy Cycling vi permette di sfidare i vostri amici e scoprire chi ha la squadra più forte in base ai ciclisti scelti! In più, Fantasy Cycling è anche un "Predictor" in cui potete fare i pronostici sui primi 3 corridori al traguardo di tappa in tappa. Sfida accettata?

- Strava challenge

Avete mai pedalato su un segmento per diventare Kings e Queens of the Mountains? Oggi potete farlo con Eurosport e con Strava! Cosa aspettate a creare un account e partecipare alla sfida Eurosport Peaks? Se ne mese di luglio completaste più di 5500 metri di salita, potreste vincere un invito alla Otztaler Cycling Marathon di Soelden e delle iscrizioni gratuite a Eurosport Player.

Le Tappe del Tour de France: dall'1 al 23 luglio

Tappa 1: Düsseldorf - Düsseldorf, crono 13 Km (1 Luglio)

Tappa 2: Düsseldorf - Liège, 202 Km (2 Luglio)

Tappa 3: Verviers - Longwy, 202 Km (3 Luglio)

Tappa 4: Mondorf-les-bains - Vittel, 203 Km (4 Luglio)

Tappa 5: Vittel - La Planche des Belles Filles, 160 Km (5 Luglio)

Tappa 6: Vesoul - Troyes, 216 Km (6 Luglio)

Tappa 7: Nuits-Saint-Georges - Troyes, 214 Km (7 Luglio)

Tappa 8: Dole - Station des Rousses, 187 Km (8 Luglio)

Tappa 9: Nantua - Chambéry, 181 Km (9 Luglio)

Tappa 10: Périgueux - Bergerac, 178 Km (11 Luglio)

Tappa 11: Eymet - Pau, 202 Km (12 Luglio)

Tappa 12: Pau - Peyragudes, 214 Km (13 Luglio)

Tappa 13: Saint-Girons - Foix, 100 Km (14 Luglio)

Tappa 14: Blagnac - Rodez, 181 Km (15 Luglio)

Tappa 15: Laissac-Sévérac l'église - Le Puy en Velay, 189 Km (16 Luglio)

Tappa 16: Le Puy en Velay - Romans-sur-Isère, 165 Km (18 Luglio)

Tappa 17: La Mure - Serre-Chevalier, 183 Km (19 Luglio)

Tappa 18: Briançon - Izoard, 178 Km (20 Luglio)

Tappa 19: Embrun - Salon-de-Provence, 220 Km (21 Luglio)

Tappa 20: Marseille - Marseille, Crono 23 Km (22 Luglio)

Tappa 21: Montgeron - Paris Champs-Élysées, 105 Km (23 Luglio)