Kittel concede il bis a Troyes! Vittoria di rimonta su Démare, ma non mancano le polemiche

tra poco il report completo...

Tre in fuga, Démare vince la volata di gruppo allo sprint intermedio

Anche oggi la fuga di giornata parte al km 0, con il tentativo da lontano di Quémeneur (Direct Énergie), Backaert (Wanty Gobert) e Laengen (UAE Emritates). Quémeneur scollina per primo ai due GPM del percorso fino a Troyes, entrambi di 4a categoria, prendendo due punti che non mettono per nulla in pericolo la maglia a pois conquistata da Fabio Aru a La Planches des Belles Filles. Backaert fa suo, invece, lo sprint intermedio di Colombey-les-Deux-Églises, mentre Démare vince la volata del gruppo, prendendosi il 4° posto e altri punti per la classifica della maglia verde. I fuggitivi accumulano un vantaggio massimo di 4'40'', ma le squadre dei velocisti (Quick Step e Lotto Soudal le più attive) riescono subito a stabilizzare la situazione, mantenendo un margine non superiore ai due minuti. Ai piedi della Côte de la colline Sainte-Germaine, c'è l'attacco di Laurent Pichon che prova tutto solo a ricongiungersi con il terzetto di testa, ma il corridore della Fortuneo viene riassorbito dal gruppo dopo un'azione solitaria di circa 13 km.

Video - Tour de France: "attacco" al gruppo da parte di un ombrellone volante! 00:31

Frederik Backaert, Vegard Laengen et Perrig Quéméneur lors de la 6e étapeGetty Images

In volata a trionfare è ancora Kittel

I tre fuggitivi tengono duro, ma ai -3 km dal traguardo vengono ripresi Quémeneur, Backaert e Laengen (a cui viene assegnato il numerino rosso). Le squadre cominciano ad imbastire i treni per la volata, con la Quick Step che si trova però lontana dalle prime posizioni all'ultimo km, a causa anche del cambio di strategia nell'ordine degli uomini, con Trentin che da penultimo elemento del treno belga, non è riuscito a lavorare al meglio a causa di un problema all'anca. Parte lunghissimo invece Boasson Hagen (Dimension Data) che fa partire la volata già ai -500 metri, troppo presto perché il norvegese viene subito rimontato da Greipel: il tedesco della Lotto Soudal sembra avere lo spunto vincente, ma delle retrovie rimontano Démare e Kittel che si giocheranno la vittoria di tappa. Il migliore, ancora una volta, è il tedesco che bissa il successo di Liegi e prova ad accorciare nella classifica a punti, proprio sul campione nazionale francese. Non mancano le polemiche: la Katusha si lamenta per la manovra di Démare che sorpassa a destra Haller, ultimo uomo di Kristoff, la stessa FDJ - invece - si lamenta per il comportamento di Bouhanni negli ultimi km.

" La volata? Non so cosa sia successo. Démare è arrivato 2° e va bene così, ma non siamo riusciti a comporre il treno per colpa di Bouhanni. Mi è entrato con il ginocchio, si è scontrato con il mio manubrio. Ormai ci siamo abituati ad uno come lui, poverino, perde sempre. [Jacopo Guarnieri, compagno di squadra di Démare, su Bouanni dopo la volata di Troyes] "

Video - Volata imperiosa, Kittel si impone nella sesta tappa del Tour de France 00:40

L'ordine d'arrivo

1. Marcel KITTEL (QST) 5h05'54''; 2. Arnaud DÉMARE (FDJ) st; 3. André GREIPEL (LTS) st; 4. Alexander KRISTOFF (KAT) st, 5. Nacer BOUHANNI (COF) st

La classifica generale

1. Christopher FROOME (SKY) 23h44'33''; 2. Geraint THOMAS (SKY) +12''; 3. Fabio ARU (AST) +14''; 4. Daniel MARTIN (QST) +25''; 5. Richie PORTE (BMC) +39''; 6. Simon YATES (ORS) +43''; 7. Romain BARDET (ALM) +47''; 8. Alberto CONTADOR (TFS) +52''; 9. Nairo QUINTANA (MOV) +54''; 10. Rafal MAJKA (BOH) +1'01''