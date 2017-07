Kittel fa tris! Eguagliato Erik Zabel: Boasson Hagen beffato al fotofinish per 0,0003 secondi

Altra volata intensa al Tour de France, questa volta incertissima per la rimonta in extremis di Kittel su Boasson Hagen. Ancora beffato il norvegese che ieri era partito troppo presto, questa volta sembra invece perfetto il timing del corridore della Dimension Data - trainato da van Rensburg - ma ha avuto ancora la meglio il tedescone della Quick Step che fa tris, raggiunge Erik Zabel nella classifica di successi all-time e supera l'altro connazionale Greipel (fermo a 11). Con questo successo, Kittel riconquista anche la maglia verde, superando Démare che non riesce nemmeno ad entrare tra i primi 10, nonostante il lavoro della FDJ che lo aveva portato lontano anche da Bouhanni e dai soliti screzi con il corridore della Cofidis (i due verranno poi multati dall'UCI con un'ammenda da 200 franchi svizzeri). Da domani si ricomincia a fare sul serio per la classifica generale, con Froome che indosserà la maglia gialla per il 47esimo giorno della sua carriera, mentre Aru partirà ancora con i fregi della classifica scalatori. Qualcuno salterà o si attenderà solo la tappa di Domenica a Chambéry per fare la differenza? Intanto la Sky è contenta per aver lavorato pochissimo in questa prima settimana di Tour...

" È stato l'inizio di Tour de France più facile di sempre. Non abbiamo dovuto fare nulla in questa prima settimana. Non abbiamo dovuto controllare la maglia gialla e se nei prossimi giorni dovessimo perderla per una fuga da lontano, con un corridore che non è in classifica, tanto meglio. [Luke Rowe, compagno di squadra di Froome, a Cyclingnews] "

Quattro in fuga, c'è anche Manuele Mori

Altra tappa con un chilometraggio superiore ai 200 km; dopo soli 300 metri arriva il primo attacco del giorno con l'azione da lontano di Manuele Mori (UAE), Bouet (Fortuneo), van Baarle (Cannondale) e Gène (Direct Énergie). I quattro hanno avuto un vantaggio massimo di 3'45'' con Quick Step e Lotto Soudal a controllare la situazione con il lavoro di Vermote e Bak. A Manuele Mori lo sprint intermedio, nel gruppo a vincere la volata è Sonny Colbrelli con Kittel che non fa neanche un punto, mentre Maxime Bouet si aggiudica l'unico GPM di giornata, la Côte d'Urcy (4a categoria).

Volata al fotofinish: vince ancora Marcel Kittel

I 4 di testa vengono ripresi ai -6 km dal traguardo dal gruppo maglia gialla, con Quick Step e Katusha molto attive in testa al plotone. Si compongono i treni, con la FDJ che cerca di rimontare posizioni per Démare che nello stesso momento è però impegnato nel classico testa a testa con Bouhanni (anche oggi contatti sospetti tra i due). Come per la volata di Troyes, ancora una volta Boasson Hagen cerca di anticipare tutti con Kristoff alla ruota, Matthews cerca il sorpasso a sinistra, Kittel quello a destra, ed è proprio il tedesco della Quick Step a vincere per questioni di millimetri. Ad ufficializzare la vittoria è solo il fotofinish, con Kittel che trova così il suo 12esimo successo in carriera al Tour, superando Greipel e eguagliando il connazionale Erik Zabel. Con la vittoria su Boasson Hagen, Kittel conquista anche la maglia verde poiché Démare non si piazza nemmeno tra i primi dieci all'arrivo. Il migliore per gli italiani, è Andrea Pasqualon che giunge 15esimo al traguardo.

La TISSOT conferma: a vincere è stato Kittel....

Video - Marcel Kittel al millimetro su Boasson-Hagen: volata pazzesca nella 7^ tappa del Tour 01:27

L'ordine d'arrivo

1. Marcel KITTEL (QST) 5h03'18''; 2. Edvald BOASSON HAGEN (DDD) st; 3. Michael MATTHEWS (SUN) st; 4. Alexander KRISTOFF (KAT) st; 5. John DEGENKOLB (TFS) st

Video - Kittel: "Sono felicissimo, orgoglioso di aver eguagliato Zabel" 01:13

La classifica generale

1. Christopher FROOME (SKY) 28h47'50''; 2. Geraint THOMAS (SKY) +12''; 3. Fabio ARU (AST) +14''; 4. Daniel MARTIN (QST) +25''; 5. Richie PORTE (BMC) +39''; 6. Simon YATES (ORS) +43''; 7. Romain BARDET (ALM) +47''; 8. Alberto CONTADOR (TFS) +52''; 9. Nairo QUINTANA (MOV) +54''; 10. Rafal MAJKA (BOH) +1'01''