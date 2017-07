L’Astana organizza un Criterium in memoria di Michele Scarponi

Non ci poteva essere modo migliore per ricordare Michele Scarponi, scomparso un paio di mesi fa in un tragico incidente stradale mentre era in sella alla sua bici, alla vigilia del Giro d’Italia. L’Astana, la squadra per cui l’Aquila di Filotranno correva, ha deciso di organizzare un Criterium in memoria di Michele, uno dei ciclisti più amati in gruppo.

Come ha dichiarato Alexander Vinokorouv alla Gazzetta dello Sport:

" Il 12 agosto ci sarà un Criterium ad Astana, in Kazakhstan, per Expo 2017. Verranno in tanti dell’Astana, tra cui Aru, oltre a grandi corridori. E abbiamo invitato la famiglia di Michele. I genitori, i fratelli, la moglie Anna e i gemellini Giacomo e Tommaso. E ci sarà un momento speciale. Nel dicembre scorso avevamo visitato un orfanotrofio della Capitale. Michele rimase molto colpito, ne aveva parlato spesso alla moglie. Anna ci ha chiesto di visitarlo. Ci andremo. "