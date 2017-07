Tour de France – Segui LIVE su Eurosport la corsa ciclistica, che è in programma il 2 luglio 2017 alle 12:30. La nostra diretta ti offre aggiornamenti minuto per minuto e dettagli sui momenti più importanti. Consulta anche tutta l'attualità di Ciclismo : competizioni, calendari, risultati.

La mappa in tempo reale al momento non è disponibile. Per favore riprova più tardi per seguire i corridori in diretta.