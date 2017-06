Maglia per maglia, i pronostici del Tour 2017: Froome, Contador, Aru, Sagan e chi potrà stupire...

Ancora poche ore e da Dusseldorf, con una prova a cronometro di 14 chilometri, si alzerà il sipario sul Tour de France numero 104. Maglia per maglia, da quella gialla simbolica del leader della classifica generale a quella bianca che indica il miglior giovane Under 25 della corsa, proviamo a stilare un pronostico, a tratti davvero coraggioso ed inconsueto, di coloro che saranno i protagonisti della Grand Boucle. La parola i nostri giornalisti Andrea Tabacco, Fabio Disingrini, Giulia Cicchinè, Luca Stamerra e Alberto Coriele.

Maglia gialla (classifica generale)

ANDREA TABACCO - Chris Froome . Dopo la corsa sul Ventoux dello scorso anno, il britannico di Nairobi ha guadagnato sicuramente tifosi, ed è diventato anche più simpatico. Sulla carta è ancora lui il favorito, sebbene gli avversari non manchino. Punta al poker, e - se starà bene - batterlo sarà difficilissimo per tutti.

. Dopo la corsa sul Ventoux dello scorso anno, il britannico di Nairobi ha guadagnato sicuramente tifosi, ed è diventato anche più simpatico. Sulla carta è ancora lui il favorito, sebbene gli avversari non manchino. Punta al poker, e - se starà bene - batterlo sarà difficilissimo per tutti. FABIO DISINGRINI - Esteban Chaves . Con solo 8 giorni di corsa nelle gambe, contro il più banale dei pronostici: perché la Orica non è più solo una squadra di passistoni cronomen, perché già sul podio del Giro e della Vuelta, Esteban Chaves vuole consacrarsi sulle strade della Grande Boucle.

. Con solo 8 giorni di corsa nelle gambe, contro il più banale dei pronostici: perché la Orica non è più solo una squadra di passistoni cronomen, perché già sul podio del Giro e della Vuelta, Esteban Chaves vuole consacrarsi sulle strade della Grande Boucle. ALBERTO CORIELE - Romain Bardet. La Francia non vince il Tour de France dal 1985 (Bernard Hinault chiuse una serie di cinque vittorie francesi consecutive) e, dopo il secondo posto dell’anno scorso, il capitano dell’AG2R può correre il Tour della vita. Il destino bussa alla porta.

La Francia non vince il Tour de France dal 1985 (Bernard Hinault chiuse una serie di cinque vittorie francesi consecutive) e, dopo il secondo posto dell’anno scorso, il capitano dell’AG2R può correre il Tour della vita. Il destino bussa alla porta. GIULIA CICCHINÈ - Alberto Contador. È un corridore fantasioso che da troppo tempo non sale sul gradino più alto del podio. In più, ha organizzato la stagione e la preparazione per arrivare al Top alla Grand Boucle. Di sicuro non si farà trovare impreparato nei momenti che contano.

È un corridore fantasioso che da troppo tempo non sale sul gradino più alto del podio. In più, ha organizzato la stagione e la preparazione per arrivare al Top alla Grand Boucle. Di sicuro non si farà trovare impreparato nei momenti che contano. LUCA STAMERRA - Alberto Contador. Molto probabilmente, questo sarà il suo ultimo Tour de France (il prossimo anno tenterà la doppietta Giro+Vuelta) e per questo lo spagnolo vorrà lasciare un segno indelebile nella storia della Grande Boucle. Va per i 35 anni, ma non sempre l'età è un fattore determinante, basta chiedere a Sastre o a Cadel Evans. Ha una squadra, sulla carta, più forte della Tinkoff e la sua fantasia può riportarlo sul gradino più alto del podio.

Maglia a pois (miglior scalatore)

ANDREA TABACCO - Fabio Aru . Provoco, ma fino a un certo punto, perché io sono tra quelli che preferirebbero vedere il corridore sardo sul podio di Parigi come migliore scalatore (e magari con qualche tappa all’attivo) piuttosto che 9° nella generale, alla fine di un Tour corso sulla difensiva. L’Astana avrà in Fuglsang il suo capitano designato: e per Fabio questo potrebbe anche essere un vantaggio.

. Provoco, ma fino a un certo punto, perché io sono tra quelli che preferirebbero vedere il corridore sardo sul podio di Parigi come migliore scalatore (e magari con qualche tappa all’attivo) piuttosto che 9° nella generale, alla fine di un Tour corso sulla difensiva. L’Astana avrà in Fuglsang il suo capitano designato: e per Fabio questo potrebbe anche essere un vantaggio. FABIO DISINGRINI - Rigoberto Uran. Il pronostico più difficile: Rafal Majka, due volte miglior scalatore del Tour, potrà fare finalmente classifica, perciò potrebbe essere Rigoberto Uran, senza ambizioni da generale, a portare la maglia a pois sugli Champs-Élysées.

Il pronostico più difficile: Rafal Majka, due volte miglior scalatore del Tour, potrà fare finalmente classifica, perciò potrebbe essere Rigoberto Uran, senza ambizioni da generale, a portare la maglia a pois sugli Champs-Élysées. ALBERTO CORIELE - Thibaut Pinot. Non potrà lottare per la classifica generale, viste le fatiche al Giro d’Italia. Un traguardo alla sua portata sarà la classifica degli scalatori.

Non potrà lottare per la classifica generale, viste le fatiche al Giro d’Italia. Un traguardo alla sua portata sarà la classifica degli scalatori. GIULIA CICCHINÈ - Thibaut Pinot. Ha chiuso il Giro al 4° posto, la forma quindi dovrebbe essere buona. Nel 2016 ha dovuto abbandonare la Grand Boucle anzitempo quindi, quest’anno potrebbe davvero dire la sua, riportando i pois in Francia.

Ha chiuso il Giro al 4° posto, la forma quindi dovrebbe essere buona. Nel 2016 ha dovuto abbandonare la Grand Boucle anzitempo quindi, quest’anno potrebbe davvero dire la sua, riportando i pois in Francia. LUCA STAMERRA - Rafal Majka. La Bora-Hansgrohe sarà concentrata interamente su Sagan e per il polacco sarà difficile fare classifica generale. Meglio concentrarsi sul suo terreno, le montagne, dove è stato imprendibile al Tour 2014 e al Tour 2016.

Maglia verde (classifica a punti)

ANDREA TABACCO - Peter Sagan . Chi se non lui? Se arriva a Parigi, ci arriva in maglia verde. Per questa maglia è un fuori categoria: lo sa lui e lo sanno anche tutti i suoi avversari.

. Chi se non lui? Se arriva a Parigi, ci arriva in maglia verde. Per questa maglia è un fuori categoria: lo sa lui e lo sanno anche tutti i suoi avversari. FABIO DISINGRINI - Peter Sagan . Qui il pronostico è chiusissimo perché nessuno ha l’estro per competere su tutti i traguardi di Peter Sagan. Già cinque voltre leader della classifica a punti, a una maglia dal record di Zabel: speriamo che Felline in versione Vuelta, ovvero nuovo Saronni, sappia strappargli qualche punto nelle frazioni miste.

. Qui il pronostico è chiusissimo perché nessuno ha l’estro per competere su tutti i traguardi di Peter Sagan. Già cinque voltre leader della classifica a punti, a una maglia dal record di Zabel: speriamo che Felline in versione Vuelta, ovvero nuovo Saronni, sappia strappargli qualche punto nelle frazioni miste. ALBERTO CORIELE - Peter Sagan. È l’uomo della storia, raggiungerà Erik Zabel a sei maglie verdi consecutive, è competitivo su ogni terreno, è praticamente senza rivali.

È l’uomo della storia, raggiungerà Erik Zabel a sei maglie verdi consecutive, è competitivo su ogni terreno, è praticamente senza rivali. GIULIA CICCHINÈ - Peter Sagan. Sembra un nome scontato ma non lo è affatto. Ripetersi non è mai semplice, soprattutto con la doppia maglia iridata sulle spalle e la consapolezza di non poter deludere le aspettative. We want Hulk.

Sembra un nome scontato ma non lo è affatto. Ripetersi non è mai semplice, soprattutto con la doppia maglia iridata sulle spalle e la consapolezza di non poter deludere le aspettative. We want Hulk. LUCA STAMERRA - Peter Sagan. Da una parte la voglia di riscatto per non essere riuscito a vincere nessuna delle classiche di Primavera, dall'altra il sogno di eguagliare il record di Erik Zabel. Anche quest'anno, il pronostico sembra banale per la maglia verde, con Peter Sagan che resta il grande favorito.

Maglia bianca (miglior giovane)

ANDREA TABACCO - Louis Meintjies . Anche questo è troppo facile. L’unico che potrebbe dargli fastidio è Simon Yates, il gemello di quell’Adam che ha vinto tra giovani dodici mesi fa. Ma Simone Yates dovrà spendersi in compiti di gregariato per aiutare Chaves nella generale. Meintjies, in rampa di lancio e capitano unico della UAE Team Emirates, non avrà rivali.

. Anche questo è troppo facile. L’unico che potrebbe dargli fastidio è Simon Yates, il gemello di quell’Adam che ha vinto tra giovani dodici mesi fa. Ma Simone Yates dovrà spendersi in compiti di gregariato per aiutare Chaves nella generale. Meintjies, in rampa di lancio e capitano unico della UAE Team Emirates, non avrà rivali. FABIO DISINGRINI - Louis Meintjes. Nel lotto dei giovani spicca Louis Meintjes che abbiamo già ammirato sulle strade del Giro, ottavo nel 2016, e della Vuelta, decimo 2015. Capitano della nuova Lampre con un buon gregariato a disposizione, il sudafricano è il favorito per la maglia bianca.

Nel lotto dei giovani spicca Louis Meintjes che abbiamo già ammirato sulle strade del Giro, ottavo nel 2016, e della Vuelta, decimo 2015. Capitano della nuova Lampre con un buon gregariato a disposizione, il sudafricano è il favorito per la maglia bianca. ALBERTO CORIELE - Louis Meintjes. È cresciuto progressivamente, può confermare la top ten dell’anno scorso (ottavo) e fare il definitivo salto di qualità.

È cresciuto progressivamente, può confermare la top ten dell’anno scorso (ottavo) e fare il definitivo salto di qualità. GIULIA CICCHINÈ - Louis Meintjes. Lo scorso anno ha chiuso ottavo sui Campi Elisi e, dopo una stagione in preparazione del Tour, il risultato sembra essere migliorabile. In più l’edizione numero 104 del Tour è disegnata per gli scalatori: Mentjes potrà dire la sua nel suo terreno fertile, le salite.

Lo scorso anno ha chiuso ottavo sui Campi Elisi e, dopo una stagione in preparazione del Tour, il risultato sembra essere migliorabile. In più l’edizione numero 104 del Tour è disegnata per gli scalatori: Mentjes potrà dire la sua nel suo terreno fertile, le salite. LUCA STAMERRA - Louis Meintjes. Quest'anno ci si attende, e si pretende, la sua esplosione definitiva, anche per lanciare un segnale forte alla sua UAE Emirates Team. Questa volta non ci sarà Adam Yates ad infastidirlo e Meintjes spera di conquistare la maglia bianca e ad avvicinarsi in maniera importante alla top 5 della classifica.

I cinque momenti in cui si deciderà il Tour 2017

Proprio come il Giro d'Italia, il Tour de France quest'anno inizia subito a salire.

Quinta tappa, Vittel-La Planche de Belles Filles, 160 km: il primo arrivo in quota è alla quinta tappa (al Giro fu sull'Etna alla quarta). Si arriva a La Planche des Belles Filles, una salita secca e difficile che può creare distacchi fin da subito.

(al Giro fu sull'Etna alla quarta). Si arriva a La Planche des Belles Filles, una salita secca e difficile che può creare distacchi fin da subito. Nona tappa, Nantua-Chambery, 181,5 km: probabilmente la più dura del Tour, a nemmeno metà del cammino: due ascese nei primi 50 km, poi altri cinque (di cui tre Hors Catégorie, Col de la Biche, Grand Colombier e Mont du Chat) nell’arco di 100 km, per chiudere con un complicato arrivo in discesa: tappa perfetta per Bardet.

Tredicesima tappa, Saint Girons-Foix, 101 km: altri tre gran premi della montagna che possono fare male, specialmente perché questa tappa pirenaica è breve e verrà affrontata ad alti ritmi. Col de Latrape, Col d'Agnes e Mur de Peguere, c'è terreno per attaccare.

Diciottesima tappa, Briançon-Izoard, 179,5 km: l'ultimo porto di approdo per gli scalatori, la resa dei conti prima che sia la cronometro di Marsiglia a sigillare l'esito del Tour. E sarà un arrivo storico, perchè per la prima volta la Grand Boucle si conclude in cima all'Izoard, storicamente cima di passaggio ma mai di arrivo. Prima altri due GPM, tra cui il Col de Vars.

Ventesima tappa, Marsiglia-Marsiglia, 22,5 km: la cronometro più lunga delle due (la prima è domani a Dusseldorf), con la salita di Notre Dame de la Garde da affrontare. Un appuntamento che sorride ai cronoman, ma una distanza ridotta che, specialmente a fine Tour, limiterà i distacchi tra i big.

Curiosità statistiche della Grande Boucle

Questa 104esima edizione del Tour de France percorrerà 3540 chilometri complessivi, suddivisi in 21 tappe, attraversando quattro diversi paesi (Germania, Belgio, Lussemburgo e Francia). Sarà il Tour de France con meno chilometri a cronometro di sempre, 36,5 totali. Nove arrivi in volata per i velocisti, cinque arrivi in salita e cinque tappe di media montagna. La partenza è in Germania per la quarta volta nella storia, per la prima volta dal 1987 quando si cominciò da Berlino Ovest, in una città ancora divisa dal muro. Il punto più alto della corsa sarà il Galibier con i suoi 2642 metri, alla diciassettesima tappa. Il Col d’Izoard è invece l'arrivo di tappa più in quota dell'intero percorso, a 2360 metri. La tappa più lunga è la Embrun-Salon-de-Provence, la diciannovesima, di 222,5 chilometri. Fatta eccezione per le due cronometro, la più corta è la tredicesima da Saint-Girons a Foix, di soli 101 chilometri ma con tre GPM.