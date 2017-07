Malori annuncia il ritiro: "Inizia una nuova vita, resterò nel ciclicmo come tecnico"

Adriano Malori si ritira. Lo ha detto lui stesso durante una conferenza stampa in occasione del giorno di riposo del Tour de France. Le diverse fratture, ma soprattutto il forte trauma cranico che aveva subito il 22 gennaio 2016 nel corso del Tour de San Luis, ne hanno condizionato vita e carriera, tanto da portarlo a questa scelta.

Malori iniziò a riprendersi dopo diversi giorni di coma farmacologico, trasferendosi in Spagna e dopo sette mesi di riabilitazione tornò a correre in Canada, il 9 settembre 2016. Sul finire della passata stagione però un altro importante infortunio: alla Milano-Torino si ruppe la clavicola, dopo di che la sua carriera è stata costellata da continue interruzioni, che portano all’epilogo odierno.

“Tutti sappiamo cosa è successo a San Luis nel 2016. Ho vinto quella battaglia. L’obiettivo che avevo era avere soddisfazioni nel mondo della bici: non lo sarà da corridore, lo sarà in altro modo. Da oggi inizia una nuova vita. Mi voglio formare come tecnico, studiando e la federazione italiana mi sta aiutando moltissimo”, ha detto il corridore della Movistar facendo intendere che non lascerà completamente il mondo delle due ruote, ma resterà in altra veste.