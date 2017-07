Marcel Kittel fa tris! Eguagliato Erik Zabel: Boasson Hagen beffato al fotofinish

tra poco il report completo...

Quattro in fuga, c'è anche Manuele Mori

Altra tappa con un chilometraggio superiore ai 200 km; dopo soli 300 metri arriva il primo attacco del giorno con l'azione da lontano di Manuele Mori (UAE), Bouet (Fortuneo), van Baarle (Cannondale) e Gène (Direct Énergie). I quattro hanno avuto un vantaggio massimo di 3'45'' con Quick Step e Lotto Soudal a controllare la situazione con il lavoro di Vermote e Bak. A Manuele Mori lo sprint intermedio, nel gruppo a vincere la volata è Sonny Colbrelli con Kittel che non fa neanche un punto, mentre Maxime Bouet si aggiudica l'unico GPM di giornata, la Côte d'Urcy (4a categoria).

Volata al fotofinish: vince ancora Marcel Kittel

I 4 di testa vengono ripresi ai -6 km dal traguardo dal gruppo maglia gialla, con Quick Step e Katusha molto attive in testa al plotone. Si compongono i treni, con la FDJ che cerca di rimontare posizioni per Démare che nello stesso momento è però impegnato nel classico testa a testa con Bouhanni (anche oggi contatti sospetti tra i due). Come per la volata di Troyes, ancora una volta Boasson Hagen cerca di anticipare tutti con Kristoff alla ruota, Matthews cerca il sorpasso a sinistra, Kittel quello a destra, ed è proprio il tedesco della Quick Step a vincere per questioni di millimetri. Ad ufficializzare la vittoria è solo il fotofinish, con Kittel che trova così il suo 12esimo successo in carriera al Tour, superando Greipel e eguagliando il connazionale Erik Zabel. Con la vittoria su Boasson Hagen, Kittel conquista anche la maglia verde poiché Démare non si piazza nemmeno tra i primi dieci all'arrivo. Il migliore per gli italiani, è Andrea Pasqualon che giunge 15esimo al traguardo.

Video - Marcel Kittel al millimetro su Boasson-Hagen: volata pazzesca nella 7^ tappa del Tour 01:27

L'ordine d'arrivo

1. Marcel KITTEL (QST) 5h03'18''; 2. Edvald BOASSON HAGEN (DDD) st; 3. Michael MATTHEWS (SUN) st; 4. Alexander KRISTOFF (KAT) st; 5. John DEGENKOLB (TFS) st

La classifica generale

1. Christopher FROOME (SKY) 28h47'50''; 2. Geraint THOMAS (SKY) +12''; 3. Fabio ARU (AST) +14''; 4. Daniel MARTIN (QST) +25''; 5. Richie PORTE (BMC) +39''; 6. Simon YATES (ORS) +43''; 7. Romain BARDET (ALM) +47''; 8. Alberto CONTADOR (TFS) +52''; 9. Nairo QUINTANA (MOV) +54''; 10. Rafal MAJKA (BOH) +1'01''