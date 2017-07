Niente volata, arriva la fuga con Boasson Hagen: i big rinviano tutto alla crono di Marsiglia

tra poco il report completo...

In 20 in fuga, ci sono anche velocisti: Matthews è comunque ufficialmente in maglia verde

Prima ora di corsa molto veloce, con tanti corridori all'attacco per cercare una delle ultime occasioni di gloria di questo Tour de France, prima della crono di Marsiglia e la probabilissima volata di Parigi. Solo dopo il primo GPM di giornata, il Col Lebraut (di 3a categoria), parte la fuga buona composta da 20 elementi tra cui i velocisti Boasson Hagen, Swift e Arndt che non vogliono aspettare lo sprint di gruppo per centrare la vittoria. Tra i coraggiosi di giornata anche Daniele Bennati (che spera di ravvivare la Movistar dopo un Tour disastroso) e Gialuca Brambilla (Quick Step). Il gruppo lascia fare, sempre con la Sky al comando, e i fuggitivi accumulano un vantaggio superiore ai 9 minuti: a De Gendt lo sprint intermedio di Banon che consegna matematicamente la maglia verde della classifica a punti a Michael Matthews, visto l'impossibilità per Greipel di rimontare sull'australiano da qui a Parigi.

L'ordine d'arrivo

1. Edvald BOASSON HAGEN (DDD) 5h06'09''; 2. Nikias ARNDT (SUN) +5''; 3. Jens KEUKELEIRE (ORS) +17''; 4. Daniele BENNATI (MOV) +17''; 5. Thomas DE GENDT (LTS) +17''

La classifica

1. Chris FROOME (SKY); 2. Romain BARDET (ALM) +23''; 3. Rigoberto URAN (CDT) +29''; 4. Mikel LANDA (SKY) +1'36''; 5. Fabio ARU (AST) +1'55''; 11. Damiano CARUSO (BMC) +13'41'