Peter Sagan penalizzato di 30" al Tour de France per la caduta di Cavendish

Due volate bipolari per Peter Sagan al Tour de France: dallo straordinario "numero del pedale" di ieri a Longwy, con annessa vittoria, alla gomitata di oggi a Mark Cavendish, che costa allo sprinter britannico una rovinosa caduta contro la transenna e il (probabile) ritiro dalla Grande Boucle.

Al traguardo di Vittel, il campione del mondo è secondo nell'ordine d'arrivo, battuto da Demare, e secondo overall dietro a Geraint Thomas, maglia gialla ammaccata per un'altra caduta nell'ultimo chilometro. Sagan scende dalla bici e va subito al track della Dimension Data per scusarsi con Cavendish, che intanto viene portato all'ospedale con il braccio destro fasciato. Ai microfoni di Eurosport, il campione del mondo è dispiaciuto della caduta dello sprinter di Man, ma...

" Non ho visto arrivare Cavendish, non sapevo fosse lì, volevo solo prendere la ruota davanti. "

Video - Sagan: "Non ho visto Cavendish arrivare, volevo solo prendere la ruota davanti" 00:34

La giuria del Tour de France intanto si riunisce e decide in circa mezzora: Peter Sagan viene penalizzato di 30 secondi al traguardo di Vittel e retrocesso al 115° posto nell'ordine d'arrivo della 4a tappa. In classifica generale invece, lo slovacco scivola dal secondo al 15° posto a 43 secondi da Geraint Thomas, ma soprattutto perde 80 punti nella graduatoria a punti, con una sesta maglia verde consecutiva in palio per battere il record di Zabel.

Difficile valutare la decisione della giuria in termini di regolamento, che vieta un cambio di traiettoria negli ultimi 300 metri in volata o l'aumento del volume del corpo ai danni di un corridore a fianco: cose che di fatto Sagan non commette perché Cavendish è alle sue spalle, ma il gesto del gomito largo è talmente eclatante da indurre la giuria a "una certa" penalizzazione. Di fatto, Peter Sagan non è stato squalificato e ci sembra la scelta più congrua contro chi crede che i gradi di campione del mondo, e assoluto performer protagonista del ciclismo moderno, abbiano influito sulla decisione "morbida", se così si può dire, degli ispettori della Grande Boucle.