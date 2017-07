Quanti soldi ha guadagnato Chris Froome? Il poker giallo vale…

Chris Froome ha vinto il Tour de France 2017 e domenica è salito sul gradino più alto del podio a Parigi per la quarta volta in carriera. Il britannico entra ulteriormente nella storia della Grande Boucle e il suo conto in banca si arrichisce di una somma particolarmente interessante, una cifra succulenta che lo arricchirà ulteriormente.

Il montepremi della Grande Boucle, infatti, è di ben 2,3 milioni di euro. La vittoria finale garantisce al capitano del Team Sky ben 500mila euro! Una cifra assolutamente ragguardevole che, come da tradizione, verrà divisa con i vari componenti della squadra. Si aggiungono anche 5600 euro per i due terzi posti di tappa oltre ai premi di contorno come quelli per i giorni in maglia gialla (circa 20mila euro) e quelli per i vari piazzamenti di contorno. Tirando la riga parliamo di circa 550mila euro, davvero niente male anche se è poco per chi ha uno stipendio annuncio di 4 milioni di euro.

50mila euro per Aru

Fabio Aru ha concluso il Tour de France al quinto posto e incassa un discreto malloppo di 50mila euro: niente di che, il risultato tecnico è decisamente superiore rispetto alla cifra economica. Rigoroberto Uran da secondo in classifica ne porta a casa 250mila, la metà per Romain Bardet che è salito sul terzo gradino del podio.