Quintana a caccia di riscatto: sarà al top alla Grande Boucle?

L’obiettivo era quello di fare colpo doppio. Si sapeva che sarebbe stato veramente difficile, ma forse l’ostacolo più duro era quello che ancora deve arrivare: Nairo Quintana da inizio stagione ha puntato alla doppietta Giro d’Italia e Tour de France, ma non è riuscito a trionfare in Rosa a Milano. C’è da dire che ci è mancato davvero poco: infatti il simbolo del primato gli è stato strappato all’ultimo istante (nella cronometro conclusiva) da Tom Dumoulin, ma il colombiano non è apparso però al massimo sulle strade italiane.

Uno scatto sul Blockhaus aveva illuso tutti i tifosi del capitano della Movistar, che sembrava lanciato verso un Giro dominato in lungo e in largo. Poi però, i consueti problemi a cronometro, e una forma che in salita è andata peggiorando con il passare dei giorni, hanno costretto Quintana a correre sulla difensiva, lasciando troppo vicino Dumoulin prima della prova contro il tempo conclusiva. Ora quale sarà la condizione in vista del Tour che scatterà mercoledì prossimo da Dusseldorf?

Da Milano ad oggi non lo si è più visto. Tanti allenamenti, ritiri di preparazione, ma nessuna corsa ufficiale. In tanti hanno provato a correre Giro e Grande Boucle nelle ultime stagioni, provando a far classifica in entrambi, praticamente nessuno ci è riuscito. L’ultimo in ordine di tempo è stato Vincenzo Nibali, che dopo aver vinto in modo rocambolesco la Corsa Rosa si è staccato praticamente subito dai migliori in Francia nel 2016. Da Quintana però ci si aspetta qualcosa in più: riuscirà a lottare alla pari con Froome e tutti gli altri rivali? Lo scopriremo da mercoledì in Germania.