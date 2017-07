Sagan superlativo a Longwy, battuto Matthews allo sprint: Thomas resta in giallo

Era il suo terreno e non ha sbagliato. Quello di Longwy sembrava un vero arrivo di una classica di primavera e Sagan ha così riscattato una prima parte di stagione non proprio ottimale, con il suo ottavo successo in carriera al Tour de France. Battuti grandissimi nomi in volata, da Michael Matthews a Daniel Martin, passando per van Avermaet, il tutto dopo aver perso il controllo del pedale ai -250 metri. Incredibile lo sprint dello slovacco che è riuscito a recuperare la posizione e a tirare dritto, nonostante le rimonte degli avversari; una volata splendida... A bocca asciutta tutti gli altri, i vari Gilbert, Degenkolb, Colbrelli, Swift, Ulissi e soci che non riescono nemmeno a fare la volata, tutta colpa anche dell'attacco di Richie Porte all'ultimo km, azione tutta da decifrare per capire se fosse un vero e proprio attacco da parte dell'australiano o solo un tentativo per liberare campo al proprio compagno van Avermaet. In ogni caso, la strategia della BMC non è stata positiva: Porte è stato stoppato da Contador, e Froome e Thomas non hanno abboccato, e van Avermaet invece è rimasto al palo, rimontando solo per un piazzamento. Tra i piazzati, appunto, anche Alberto Bettiol che chiude 5° a 2'' da Sagan. Nella generale, resta in giallo Thomas, Froome sale al 2° posto mentre Aru resta a 52'' dalla vetta.

Solita fuga di giornata, a Cavendish la volata di gruppo nello sprint intermedio

Tanti tentativi di fuga ad inizio tappa, ci prova anche De Gendt della Lotto Soudal, ma il corridore belga rientra dopo qualche km. L'azione decisiva è quella che fa partire il compagno di squadra Adam Hansen (con l'obiettivo di completare il suo 18esimo Grande Giro consecutivo), a cui si aggiungono Politt (Katusha Alpecin), Sicard (Direct Énergie), Brown (Cannondale), Hardy (Fortuneo) e Backaert (Wanty). Brown scollina per primo sulla Côte de Sart, mentre Politt fa suo lo sprint intermedio di Wincrange: a Cavendish invece il miglior piazzamento nella volata di gruppo, con il britannico che supera allo sprint Colbrelli, Swift e Sagan. I fuggitivi continuano il loro attacco - il vantaggio massimo si attesta sempre sui due minuti - con Politt primo sulla Côte de Wiltz e Brown primo sulla Côte d'Eschdorf, mantenendo così la maglia a pois in casa Cannondale. Dal Belgio si passa al Lussemburgo e ai -58 km si aggiungono altri tre corridori ai battistrada: si rivede De Gendt, 'accompagnato' da Calmejane (Direct Énergie) e Périchon (Wanty Gobert). I tre, raggiungono e superano il drappello iniziale, e solo Hardy della Fortuneo riesce a tenere il passo dei nuovi attaccanti.

Video - Andy Schleck, la vita dopo il ciclismo: "Mi mancano le corse e i viaggi ma ora sto bene così" 01:52

De Gendt non va lontano, Porte attacca ma vince Sagan

Ai -30 km dal traguardo si comincia a fare sul serio: dietro a fare il ritmo ci sono tutte le squadre dei favoriti per la vittoria di tappa, mentre davanti solo Calmejane resta allo scoperto dopo una mini crisi per De Gendt che sembrava pimpante nel tentativo di portare la sua azione in fondo. Calmejane, però, non va oltre la Côte de Villers-la-Montagne e ai -9,8 km dal traguardo, il gruppo diventa compatto, nonostante una caduta per Kiryienka, Gogl e Bozić. Le squadre cominciano ad impostare i propri treni, la Bora è la squadra più compatta ma la BMC cerca una strategia diversa con l'attacco di Porte poco dopo il triangolo dell'ultimo km: l'australiano viene stoppato da Contador, rientrano anche Thomas e Froome, e in quel momento parte la volata vera. Sagan è già davanti, perde il pedale, ma riesce comunque a rimettersi in equilibrio e a superare allo sprint Matthews e Daniel Martin, con un'azione strepitosa visto l'impedimento avuto ai -250 metri dal traguardo. Solo 4° van Avermaet che ha dovuto, lui stesso, rimontare dopo la fiammata di Porte, mentre Alberto Bettiol (Cannondale) è il migliore degli italiani con il 5° posto a 2'' dal vincitore. Segue poi Démare (grande volata per il francese nonostante le sue caratteristiche) e via via tutti i capitani con Thomas e Froome che giungono tra i primi dieci. Tra i 'nomi caldi' a perdere terreno sono solo Simon Yates (a 8'' da Froome) e Barguil (a 13'' da Froome).

Video - Volata imperiale di Peter Sagan al Tour de France, batte Matthews e Martin 00:54

L'ordine d'arrivo

1. Peter SAGAN (BOH) 5h07'19''; 2. Michael MATTHEWS (SUN) st; 3. Daniel MARTIN (QST) st; 4. Greg VAN AVERMAET (BMC) st; 5. Alberto BETTIOL (CDT) +2''

La classifica generale

1. Geraint THOMAS (SKY) 10h00'31''; 2. Christopher FROOME (SKY) +12''; 3. Michael MATTHEWS (SUN) +12''; 4. Peter SAGAN (BOH) +12''; 5. Edvlad BOASSON HAGEN (DDD) +16''; 26. Fabio ARU (AST) +52''