Subito un caso di doping al Tour: André Cardoso positivo all'EPO

Il Tour de France sta per cominciare, ma lo spettro del doping aleggia già sulla corsa a tappe più importante del mondo. André Cardoso, corridore portoghese 32enne in forza alla Trek-Segafredo, è stato sospeso dall'UCI per essere risultato positivo all'eritropoietina (EPO) durante un controllo antidoping a sorpresa effettuato il 18 giugno.

Cardoso potrà fare appello e chiedere le contro-analisi, ma la sospensione dell'UCI e l'immediata radiazione operata dalla sua squadra non gli permetteranno di partecipare al Tour de France, dove sarà rimpiazzato da Haimar Zubeldia.

Cardoso si è trasferito alla Trek-Segafredo in questa stagione dopo aver indossato le maglie della Caja Rural e della Garmin-Sharp e si è recentemente piazzato 19esimo al Criterium del Delfinato, una delle corse di preparazione per il Tour de France.