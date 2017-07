Thomas e Froome: la Sky domina il Tour de France? Merito o colpa delle "bollicine"

Sky dominatrice del Tour de France? Per i detrattori il motivo è proibito: una divisa “a bollicine” che ha permesso a Geraint Thomas di indossare la prima maglia gialla, a Kiryienka e Kwiatkowski di arrivare terzo e decimo, e a Froome di rifilare i primi (notevoli) distacchi ai capitani in appena 14 chilometri di cronoprologo. Perché la media dei 4 Skyes sulla strada bagnata di Düsseldorf è stata di 53 chilometri orari...

Le sferette limano 18/21" in 15'

Le “bollicine” d’aria - un millimetro di raggio, iniettate nel gomito e nell’avambraccio dei body usati da Froome, Thomas, Kwiatkowski e Kiryenka nella prima tappa - si chiamano Vortex e sono l’ultima evoluzione delle divise Castelli, azienda tessile italiana. Bert Blocken, che insegna fisica dei fluidi all’Eindhoven University, spiega che le sferette alterano l’aerodinamica generando microvortici e limando fra i 18 e i 21 secondi in 15 minuti di gara, come dimostrato da alcuni test in galleria del vento.

Chris Froome (Sky) lors du chrono de DüsseldorfGetty Images

C'è una regola "contro" l'aerodinamica

Eppure c’è un regolamento (articolo 1.3.033) per il quale «Ogni capo di abbigliamento che influenzi la performance del corridore è proibito, in particolare tutto ciò che diminuisce la resistenza dell’aria». Il Team Sky, ormai abituato a certi attacchi contro la “nuova scienza” dei Marginal Gains, si difende tramite il suo direttore sportivo Nicolas Portal: «Il body è legale perché le sfere sono inserite nel tessuto e non aggiunte». Si sa del resto che, negli anni scorsi, l’UCI aveva già vietato l’uso di alette di plastica nei gomiti.

Geraint Thomas, vainqueur du chrono de DüsseldorfGetty Images

La giuria del Tour è incompetente

Così FDJ e BMC hanno protestato al temine della crono di Düsseldorf contro i body «non conformi al regolamento tecnico», ma la giuria del Tour s’è dichiarata incompetente rinviando il caso alla federazione internazionale: «Non abbiamo elementi certi», è la netta resa del presidente Marien nei confronti delle divise Sky, già chiacchierate alla vigilia del Tour per il cambio di colore - dal nero classico a un bianco che si confonde con la maglie del miglior giovane e di altre squadre, fra cui la Trek di Contador - e per l’inedito nome del corridore sulla schiena. Tornando alle sferette, cosa ne pensa Gerain Thomas?

"Vi presto il mio body così mi direte voi. L’ho usato al Giro e nessuno ha detto nulla!"

Parola di maglia gialla, questa sì (meno male) ancora senza "bollicine".