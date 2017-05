Tour de France 2017: parata di stelle sulle strade francesi. Froome, Quintana, Contador, Aru, Bardet

L’attenzione, nel mondo del ciclismo, vortica rapidamente: il Tour de France, due giorni dopo la fine del Giro, è già l’attrattiva più affascinante. Anche per questa edizione, non mancheranno ovviamente i nomi di spicco.

Chris Froome vede e vuole il poker: dopo 2013, 2015 e 2016 il britannico si presenterà nuovamente al via della Grande Boucle da favorito per il successo finale. I pochi chilometri a crono potrebbero creargli qualche grattacapo in più, ma anche in salita è difficilmente battibile e negli ultimi anni quando in condizione si è visto poche volte in vera difficoltà. Con lui lo squadrone del Team Sky, già da solo una garanzia per quanto riguarda i nomi altisonanti all’interno del mondo del ciclismo.

Non mancheranno gli avversari, a partire dalla coppia spagnola formata da Alberto Contador e Alejandro Valverde, entrambi ormai in quella che sembra l’ultima fase della carriera. Questa, per entrambi, potrebbe essere una delle ultime occasioni per centrare il podio o la vittoria a Parigi. A loro si aggiungerà Nairo Quintana, secondo al Giro d’Italia, il francese Romain Bardet, l’australiano Richie Porte, il colombiano Esteban Chaves e l’azzurro Fabio Aru, che dopo l’infortunio al ginocchio patito nel mese di aprile punterà proprio al Tour per provare a cogliere un risultato importante.

Discorso simile anche per quanto riguarda velocisti e cacciatori di tappe. Pur con una startlist ancora in via di definizione, è praticamente certa la presenza del Campione del Mondo Peter Sagan, cui si aggiunge anche quella di Philippe Gilbert, autentico dominatore della primavera (con Van Avermaet) fino all’infortunio che l’ha fermato dopo l’Amstel e che gli ha impedito di prendere il via al Giro 100. Possibili rivali nelle tappe mosse i vari Michael Matthews, John Degenkolb e Alexander Kristoff, mentre per le volate, oltre questi nomi, è attesa la supersfida tra Mark Cavendish e Marcel Kittel, con il tedesco che un anno fa ne è uscito con le ossa rotte.

La tavola è apparecchiata e tra circa un mese lo spettacolo in giallo prenderà il via Dusseldorf per poi spostarsi in Francia.

