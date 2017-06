Tour de France 2017, polemica su Jan Bakelants: “Per il sesso ci sono le Miss”. Poi le scuse

Una battuta di cattivo gusto. Jan Bakelants è al centro della polemica alla vigilia del Tour de France dopo che negli scorsi giorni durante un’intervista si era lasciato andare a dichiarazioni piccanti a Heet Laaste Nieuws. Interrogato sull’astinenza durante una corsa come il Tour de France, il ciclista belga dell’AG2R la Mondiale ha detto che ci sono sempre filmati hard e le miss del podio, e che in valigia avrebbe messo una scatola di preservativi, "non si sa mai con le miss che ci sono in giro"

Ovviamente queste parole non sono passate inosservate e l’organizzazione ha preteso le scuse del corridore, che proprio questa mattina ha provato a chiarire la situazione sul proprio account Twitter scrivendo: "Le mie scuse a tutte le persone offese dalle mie parole in un’intervista umoristica. Le mie parole sono state inappropriate".

