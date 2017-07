Viva il Tricolore! Fabio Aru è il grande antagonista della maglia gialla di Chris Froome

In un Tour ad esclusione per i capitani, la lieta certezza è Fabio Aru che non solo ha battuto Froome alla Planche des Belles Filles - dove il britannico aveva vinto per la prima volta nel 2012 da guardia di Wiggins - ma ha anche sfidato la maglia gialla sulle salite del Jura scaldando (altresì) una grande domenica di ciclismo d’oltralpe.

Dai Vosgi al Jura: Aru sfida la maglia gialla

Di lesa maestà sui Vosgi - studiando Nibali per sua stessa ammissione, Aru ha sorpreso il capitano Sky prima scattando sui pedali e poi in progressione solitaria - il Tricolore è il grande antagonista di Chris Froome e non ha esitato ad attaccarlo sulle rampe del Mont du Chat, che molti considerano la salita più dura di questo Tour, mentre tutti gli altri leader s’escludevano a partire dal Grand Colombier.

Mont du Chat, ovvero la grande battaglia

Con i suoi 7 Gran premi della montagna e i primi Hors Catégorie di questa edizione, sapevamo che il tappone del Jura avrebbe fatto selezione, ma che i soli Aru e Bardet potessero resistere a Froome no di certo. È stata una battaglia di attacchi e stoppate, frullate e andature, tanti sguardi e mezze provocazioni... Ci riferiamo naturalmente a quella “spallata” ad Aru con immediate scuse della maglia gialla: forse non ha gradito lo scatto di Fabio sul problema meccanico, forse ha perso per un istante il controllo della bici su un tornante a doppia cifra.

Primo verdetto: giù Quintana, gancio Contador

Bene così, verranno i Pirenei e decideranno le Alpi, però intanto è difficile credere, diversamente dal “dopo Planche”, che Quintana e Contador potranno vincere il Tour de France. Perché oggi il colombiano s’è preso un altro minuto e allora forse è proprio vero che in due mesi non si possono più correre Giro e Grande Boucle; perché il Campeon s’è staccato sul Mont du Chat e oggi il suo distacco in generale è di oltre 5 minuti.

Un Tour ad esclusione: fuori Thomas e Porte

Poi ci sono le cadute: brutta quella di Geraint Thomas in discesa dal Colombier, spaventosa quella di Richie Porte (travolgendo Martin) che era stato la terza forza del Tour. Sfortunatissimi: la prima maglia gialla aveva già abbandonato il Giro per una caduta e strade rosa fatali, due anni fa, anche a Porte da capitano del Team Sky. Tiene botta Bardet, terzo overall a 51”, si rilancia Rigoberto Uran cogliendo una grande vittoria di tappa mentre la Astana schiera la seconda punta con Fuglsang quinto. È una corsa iniziata con il ritiro di Valverde, la squalifica di Sagan e le cadute sparse tra volate e discese: meno male che c’è Fabio Aru nostra dolcissima nota nello spartito del "Tour tricolore".