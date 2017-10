Lo spettacolare Plateau des Glières impreziosisce il Tour de France 2018

E' il direttore della corsa Christian Prudhomme a parlare di questa tappa come "una delle più importanti e attese del prossimo Tour", che includerà anche tratti di strada non asfaltate in vista della vetta, una cosa che "al Tour non si vedeva da 60-70 anni". La salita al Plateau des Glieres durerà ben sei chilometri, a partire dal Col des Glieres, a una media dell'11%.

" In ogni singolo chilometro la media non va mai sotto il 10%, il che è una cosa davvero rara e che farà molta selezione "

Plateau des GlièresEurosport

Ma non sarà solo l'ascesa in sé a mettere in difficoltà i corridori: i due chilometri di strada non asfaltata sono certamente una novità a cui gli atleti di oggi non sono preparati e che dà alla corsa quel tocco di vintage (Prudhomme in francese parla di "Tour d'antan") e di storia che ci vuole per rendere un Tour davvero epico ed emozionante.

La regione in cui sorge il Col des Glieres inoltre ha anche una valenza storica per la Resistenza francese in occasione della Seconda Guerra Mondiale: qui aveva le proprie basi un folto gruppo di combattenti, ricordati dal monumento eretto a loro memoria nel 1973.

" Uomini sono morti qui per rimanere uomini "

Il Plateau des Glieres, luogo da pelle d'oca, per storia e bellezza.