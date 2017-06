Doppio colpo per Domenico Pozzovivo: tappa e maglia al Giro di Svizzera

Che colpo di Domenico Pozzovivo! Il corridore lucano si è imposto nella sesta tappa del Giro di Svizzera, conquistando anche la prima posizione della generale, sfilando così la maglia gialla a Damiano Caruso, per una manciata di millesimi di secondo.

Il corridore dell’Ag2r ha fatto la differenza nelle ultime fasi della salita di Albulapass, staccando tutti i big ai -3 dallo scollinamento, impostando un ritmo altissimo. Questo gli ha consentito di tornare su Michael Woods (Cannondale-Drapac) in testa alla corsa e di conquistare un margine di vantaggio superiore ai 30” sui diretti avversari per la vittoria finale. Nella successiva discesa, Pozzovivo ha staccato Woods e ha tagliato per primo il traguardo, tornando alla vittoria a due anni dall’ultimo successo (nella 3a tappa del Giro del Trentino del 2015).

Rui Costa (UAE Emirates) si è imposta nella volata per il 2° posto, davanti a Ion Izagirre (Bahrain-Merida) e Mathias Frank (AG2R), a 4” da Pozzovivo. Spilak (Katusha-Alpecin) e Kruijswijk (LottoNL-Jumbo) hanno pagato 12” mentre Damiano Caruso (Bmc) ha chiuso settimo a 15” dal leader, divario che gli ha fatto perdere la prima posizione nella generale.