Giro di Svizzera: Peter Sagan è un fulmine a Cevio! Damiano Caruso sempre leader

Una dimostrazione di talento puro: Peter Sagan ha vinto la quinta tappa del Giro di Svizzera, dominando la volata in quel di Cevio al termine di una frazione di 222 chilometri.

Kamyshev (Astana), King (Dimension Data), Wallays (Lotto Soudal), Bewley (Orica Scott), Nordaugh (Aqua Blu Sport) e Asselman (Roompot) hanno animato la corsa andando in fuga nella prima parte. Il gruppo, nonostante le salite della fase centrale, non ha avuto problemi a gestire lo svantaggio e a riassorbirli nella fase finale della corsa con Asselman e King che hanno provato comunque a resistere al ritorno del plotone nelle fasi finali.

La Quick Step ha impostato il classico trenino negli ultimi 2 km per Matteo Trentin, ma i piani della squadra belga sono stati mandati in fumo dalla Sunweb che ha provato a lanciare lo sprint di Michael Matthews. Sfortunatamente, sulla sua ruota si è lanciato lo slovacco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe): il campione del mondo l’ha sfruttato come punto di riferimento per saltarlo di netto e andare a vincere quasi con margine sul resto del gruppo. Michael Albasini (Orica-Scott) è stato il primo degli ‘umani’ in seconda posizione proprio davanti all’azzurro Trentin, 3°. Tra i 10 anche Bonifazio, Modolo e Oscar Gatto.

Poco da segnalare per quanto riguarda la classifica generale: Damiano Caruso (Bmc) ha mantenuto la leadership davanti a Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo) e Domenico Pozzovivo (AG2R). Da segnalare il ritiro del colombiano Miguel Ángel López (Astana) che ieri si trovava al 10° posto della generale dopo l’arrivo in salita di Villars-sur-Ollon.