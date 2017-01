Tour Down Under 2017: trionfo di Richie Porte, Caleb Ewan vince l'ultima tappa

Nell’ultima tappa del Tour Down Under 2017 era previsto uno stage particolarmente adatto ai velocisti e così è stato. L’arrivo di Adelaide (Australia) ha infatti premiato il padrone di casa, corridore dell’Orica-Scott, Caleb Ewan che allo sprint ha avuto la meglio sul campione del mondo (2015-2016) Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) e sullo sloveno Marko Kump (UAE Abu-Dhabi). Prestazione superba per Ewan, a segno in 4 occasioni nella “sei giorni aussie”.

Name Nationality Team Age Result 1 Caleb EWAN AUS ORS 23 1:55:28 2 Peter SAGAN SVK BOH 27 +0 3 Marko KUMP SLO UAD 29 +0 4 Danny VAN POPPEL NED SKY 24 +0 5 Sean DE BIE BEL LTS 26 +0 6 Lorrenzo MANZIN FRA FDJ 23 +0 7 Koen DE KORT NED TFS 35 +0 8 Jasha SÜTTERLIN GER MOV 25 +0 9 Nathan HAAS AUS DDD 28 +0 10 Jay MCCARTHY AUS BOH 25 +0

Un esito che dunque pone fine alla breve corsa a tappe in terra australiana, utile per la preparazione in vista della stagione europea, condita dalle “Classiche” e dai grandi giri.

Come era prevedibile, il successo nell’overall è andato a Richie Porte (BMC Racing Team) impostosi 24 ore fa a William Hill, la salita simbolo della competizione. Per Porte è il quarto successo consecutivo sull’erta citata riuscendo così a fregiarsi della vittoria finale che per un motivo o per un altro gli era sempre sfuggita. Più che buona anche la prova del nostro Diego Ulissi (UAE Abu-Dhabi), giunto quarto sul traguardo menzionato e quinto nella classifica finale a 59″ da Porte. Un buon presagio per l’atleta toscano che aspira ad ottenere grandi risultati nella stagione 2017.

CLASSIFICA GENERALE TOP 10

Name Nationality Team Age Result 1 Richie PORTE Australia BMC 32 19:55:49 2 Jhoan Esteban CHAVES RUBIO Colombia ORS 27 +48 3 Jay MCCARTHY Australia BOH 25 +51 4 Nathan HAAS Australia DDD 28 +51 5 Diego ULISSI Italy UAD 28 +59 6 Rohan DENIS Australia BMC 27 +1:02 7 Rafael VALLS FERRI Spain LTS 30 +1:02 8 Robert GESINK Netherlands TLJ 31 +1:02 9 Wilco KELDERMAN Netherlands SUN 26 +1:02 10 JHONATAN RESTREPO VALENCIA Colombia KAT 23 +1:04

