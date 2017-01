Caleb Ewan batte ancora Peter Sagan

Terza vittoria in quattro tappe: il giovane australiano Caleb Ewan, fino ora, non può che essere considerato il grande protagonista del Tour Down Under 2017, prima corsa del calendario World Tour nella nuova stagione.

Il folletto australiano della Orica-Scott si è imposto nella quarta frazione, 149 chilometri con arrivo a Campbelltown. Il gruppo è arrivato nei pressi del traguardo praticamente compatto, nonostante alcune salite nella fase centrale di gara. In una replica dell’arrivo di ieri, Ewan ha battuto ancora in volata il Campione del Mondo in carica Peter Sagan (Bora – Hansgrohe), che per il secondo giorno consecutivo si è dovuto accontentare della piazza d’onore.

Terzo gradino del podio per l’olandese Danny Van Poppel (Team Sky), che ha preceduto il britannico Ben Swift (UAE Abu Dhabi), quarto. Purtroppo nessun italiano è riuscito ad inserirsi nelle prime posizioni: Enrico Battaglin (LottoNL-Jumbo) è stato il migliore degli azzurri impegnati e ha chiuso in decima piazza.

Nessun mutamento in classifica generale, con l’australiano Richie Porte (BMC Racing Team) che mantiene saldamente la leadership con 20” di vantaggio sui più immediati inseguitori.