Caleb Ewan imbattibile in volata: secondo Sagan, terzo Bonifazio

E’ Caleb Ewan il padrone degli sprint in questo inizio di stagione. L’uomo di punta dell’ORICA – Scott va a prendersi il secondo successo sulle strade di casa del Tour Down Under (in Australia), vincendo la terza tappa, partita da Glenelg e giunta a Victor Harbor dopo 144 chilometri.

Ci provano in quattro ad animare la prima parte di gara: il primo a scattare è Thomas De Gendt (Lotto Soudal), che viene poi raggiunto da Clement Chevrier (AG2R La Mondiale), Jeremy Maison (FDJ) e Vegard Stake Laegen (Team UAE). 4′ il vantaggio massimo per gli attaccanti che vengono però ripresi a causa del lavoro delle squadre dei velocisti.

Come detto, la volata è dominata dall’australiano Ewan che, in maglia di leader della classifica a punti, batte il campione del mondo Peter Sagan (Bora – Hansgrohe) e il nostro Niccolò Bonifazio (Bahrein – Merida), eccellente terzo. A completare la top-5 l’olandese Danny Van Poppel ed il belga Edward Theuns.

Resta leader della classifica generale Richie Porte (BMC), vincitore della tappa di montagna disputatasi ieri.