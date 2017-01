Tour Down Under 2017: Richie Porte deluxe! Trionfa nella tappa regina e ipoteca la vittoria finale.

Era la tappa regina di questa edizione del Tour Down Under 2017, quella che probabilmente avrebbe decretato il vincitore finale della corsa, e il favorito numero uno della vigilia Richie Porte (BMC Racing Team) non ha deluso le attese cogliendo un successo molto prestigioso in questo inizio di stagione, che gli consentirà di godersi in assoluta tranquillità la passerella conclusiva di Adelaide. Si tratta del quarto sigillo consecutivo del tasmaniano sulla salita simbolo della breve corsa a tappe in terra australiana, con l’ex portacolori della Sky capace di distanziare i suoi avversari a Willunga grazie ad una progressione micidiale quando mancavano circa 300 metri al traguardo.

A 20 secondi si è piazzato un drappello di tre uomini regolato dall’australiano Nathan Haas, il cui spunto veloce gli ha permesso di precedere l’altro grande scalatore Esteban Chaves e il nostro Diego Ulissi, autore di una buona prestazione se si considera che l’arrivo non si adattava perfettamente alle sue caratteristiche. Protagonista assoluta della tappa era stata la Sky, intenzionata ad invertire l’inerzia della corsa facendo affidamento sul colombiano Sergio Luis Henao, ma l’esplosività di Richie Porte nel finale è stata davvero incontenibile per chiunque, oltre ad una minuziosa conoscenza di tutte le rampe che caratterizzavano tale arrivo in quota.

Grazie al trionfo odierno, il campione di Launceston ipoteca dunque anche la vittoria nella classifica generale davanti a Chaves e Haas, distanziati rispettivamente di 48 e 51 secondi. Quinta posizione per l’azzurro Diego Ulissi dimostratosi subito abbastanza competitivo in questo avvio di 2017, mentre bisogna sottolineare la crisi che ha colpito uno dei favoriti Sergio Luis Henao negli ultimi metri della salita, a causa della quale il colombiano è precipitato fuori dalla Top 10.

