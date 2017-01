Tour Down Under 2017: Richie Porte vince la seconda tappa, sesto Ulissi

L’australiano Richie Porte ha dato un primo importante scossone alla classifica del Tour Down Under 2017, imponendosi nella seconda tappa e provando già ad allungare nella generale della breve a corsa a tappe australiana. Porte si è imposto in solitaria a Paracombe, dopo 148 chilometri di gara.

Jasha Sutterlin (Movistar) ha provato una fuga solitaria nella prima parte della corsa, ma il gruppo non gli ha concesso di arrivare fino al traguardo. Ai piedi dell’ascesa finale ha attaccato anche Peter Sagan (Bora Hansgrohe), senza però avere successo. Porte è partito quando la corsa era già nell’ultimo chilometro, ma ha inflitto 16” di ritardo alla coppia formata da Gorka Izagirre (Movistar) e Esteban Chaves (Orica-Scott), rispettivamente in seconda e terza posizione. Gli altri big sono arrivati in un folto gruppo a 19” dal vincitore, regolari da Rohan Dennis (Bmc) e Nathan Haas (Dimension Data). Subito dietro Diego Ulissi (UAE Abu Dhabi), il migliore degli italiani in sesta posizione, mentre Domenico Pozzovivo (AG2R La Mondiale) si è classificato 15esimo con lo stesso tempo.

