Tour Down Under: Caleb Ewan vince la 1a tappa, Bonifazio 5°

Si è risolta con una volata di gruppo compatto la prima tappa del Tour Down Under 2017, 118 chilometri da Unley a Lyndoch senza particolari difficoltà altimetriche ma caratterizzata dal gran caldo, che ha portato gli organizzatori a tagliare la frazione che inizialmente doveva essere di 145 chilometri. Caleb Ewan ha firmato la prima vittoria della nuova stagione alla seconda competizione ufficiale, precedendo tutti allo sprint.

Il folletto australiano, tesserato per la Orica-Scott, ha sfruttato al meglio le proprie doti per precedere sul traguardo l’olandese Danny Van Poppel, corridore del Team Sky. Terzo, invece, l’irlandese Sam Bennett, che ha fatto la volata in casa Bora-Hansgrohe mentre Peter Sagan ha chiuso al 18esimo posto dopo aver tirato lo sprint al compagno. Marko Kump (UAE Abu Dhabi) si è classificato quarto mentre Niccolò Bonifazio (Bahrain Merida) è stato il miglior italiano in quinta posizione. Non ha potuto nulla Laurens De Vreese (Astana), che ha provato la fuga in solitaria nella prima parte di gara salvo poi venire riassorbito dalle squadre dei velocisti più accreditati che hanno scandito il ritmo in testa al plotone.

Nessun problema per i big della classifica generale, che sono arrivati al traguardo con lo stesso tempo del vincitore di giornata.

di Gianluca Santo