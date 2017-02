Ben Hermans vince sulla Green Mountain. Fabio Aru brilla in salita e chiude 2°

Ben Hermans si è confermato al Tour of Oman, vincendo la tappa regina con arrivo sulla Green Mountain e rinforzando il proprio primato nella classifica generale.

Il belga della Bmc aveva già palesato un’ottima condizione di forma negli scorsi giorni, e oggi si è confermato. Fabio Aru ha chiuso in seconda posizione, rispondendo “presente” sulla prima vera salita della sua stagione. Per il sardo, che in questo 2017 punta sul Giro d’Italia, è un piazzamento che può dare fiducia in vista delle gare più importanti della primavera e poi della Corsa Rosa che si avvicina a grandi passi. Il corridore dell’Astana ha concluso a tre secondi da Hermans ed è al terzo posto in classifica generale.

Terza posizione per il portoghese Rui Costa (UAE Abu Dhabi), ex campione del mondo e sempre tra i migliori fino ad ora in Oman (secondo nella generale). Eccellente quarto posto per il nostro Giovanni Visconti, a 27 secondi di ritardo dal vincitore.

