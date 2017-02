Tappa e maglia per Ben Hermans nella seconda frazione, settimo Aru

Il belga Ben Hermans ha vinto la seconda tappa del Tour of Oman 2017, breve corsa a tappe che prevede alcune frazioni molto interessanti. Nella giornata odierna il belga si è imposto ad Al Bustan, dopo 145 chilometri di corsa piuttosto mossi.

Hermans ha sfruttato l’arrivo in salita per imporsi in volata su Rui Costa (UAE Abu Dhabi) e Jakob Fuglsang (Astana), arrivati sul traguardo con lo stesso tempo del vincitore. Il giovane eritreo Merhawi Kudus ha chiuso ai piedi del podio con 3” di distacco e ha preceduto il gruppo principale, regolato a 7” dal vincitore dal suo compagno alla Dimension Data Nathan Haas. A seguire lo spagnolo David De La Cruz (QuickStep Floors) e l’azzurro Fabio Aru (Astana), che ha evidenziato una buona condizione.

Hermans, grazie agli abbuoni, ha 4” di vantaggio su Rui Costa e 6 su Fuglsang in classifica generale, mentre Kudus è a 14 davanti al folto gruppo che si trova a 17” e che comprende Fabio Aru.