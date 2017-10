Tragedia al Tour della Nuova Caledonia: Mathieu Riebel muore scontrandosi con un’ambulanza

Mathieu Riebel ha perso la vita durante la nona tappa del Tour della Nuova Caledonia, a causa di un tragico incidente in discesa che l’ha visto schiantarsi contro un’ambulanza. Il corridore francese della Shell Pacific, 20 anni, ha sofferto un problema meccanico alla bicicletta mentre stava cercando di riportare il compagno di squadra, Erwan Brenterch, scendendo dal Col de la Pirogue.

Secondo le ricostruzioni, Riebel avrebbe colpito un’ambulanza che stava percorrendo la strada in direzione opposta: il traffico, infatti, non era stato completamente bloccato lungo il percorso della tappa. Stando a quanto riportato da AFP e da L’Equipe, Riebel stava scendendo a una velocità di 80 km/h, e avrebbe incrociato l’ambulanza in curva, senza tempo per frenare, colpendo il vetro anteriore. Brenterch se l’è cavata, invece, con una frattura alla gamba.

La tappa è stata annullata, e anche la frazione conclusiva, in programma sabato, sarà un tributo in ricordo di Riebel. La vittoria finale è andata a Leo Danes (Opt), leader al termine dell’8^ tappa.