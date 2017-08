UAE Team Emirates: arriva Alexander Kristoff

Arriva il primo grande colpo per la UAE Team Emirates. La squadra di Sarroni ha ufficializzato l’arrivo di Alexander Kristoff, che firmerà un contratto per due stagioni. Si tratta di un corridore di grandissimo talento, che diventerà una pedina fondamentale per la squadra nella prossima stagione. Kristoff è uno dei più forti velocisti in attività, nonché un grande uomo da classiche. Un atleta che infatti a 30 anni vanta un palmares da vero campione con una Milano-Sanremo, un Giro delle Fiandre, una Classica di Amburgo e due tappe al Tour de France. In questa nuova avventura potrebbero seguirlo anche alcuni dei suoi più fedeli gregari, ma al momento non sono stati comunicati altri trasferimenti.