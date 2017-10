Valverde: “Punto su Giro, Vuelta e Mondiale per il 2018, è l’ultima occasione per l'iride"

L’infortunio di quest’anno al Tour de France, nella cronometro di apertura in quel di Dusseldorf, è stata una brutta botta per il morale. Alejandro Valverde però non ha pensato neanche in un momento di dire stop, nonostante le 37 primavere ormai alle spalle. Il mirino è spostato tutto sul 2018: le possibilità di far bene, nel caso si ritrovasse la condizione migliore, sono davvero tante.

“Non voglio il Tour – ha detto a El Pais – Credo che l’anno prossimo farò meglio a dedicarmi a Giro, Vuelta e Mondiale. Se Eusebio Unzué mi dovesse dire di farmi il mio calendario io gli risponderei Classiche, Giro, Vuelta e Mondiale“.

Fari puntati dunque sulla manifestazione iridata di Innsbruck:

" L’anno che viene il mondiale è molto duro, davvero molto duro. Non ho molte altre possibilità per vincere il mondiale. Ho sei medaglie, ma nessuna d’oro. In un mondiale così duro, se tutto va bene… "

Obiettivo comunque ritornare al top: “Vedremo come andrà il recupero del ginocchio. Per il momento va tutto bene, ma finché uno non inizia a correr non si può sapere”.

Sul finale dell’intervista un Valverde più pensieroso:

" Ora ho realizzato quasi tutto quel che volevo nel ciclismo ed è quasi finita. Corro senza paura o pressioni, godendomela molto di più. Quando mi sento bene fisicamente e non ho paura di perdere corro dei rischi che prima non avrei osato. Me la gioco e spesso mi va bene. Mentre prima mi chiedevo se ce l’avrei fatta, a cosa sarebbe potuto succedere e mi limitavo. Quest’anno mi è andato tutto bene sino alla caduta. "

