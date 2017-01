Vincenzo Nibali e Fabio Aru, nel 2017 finalmente avversari

Capitani all’Astana, Vincenzo Nibali e Fabio Aru fino ad ora non si sono mai scontrati in una corsa di livello internazionale. Il siciliano e il sardo, che rappresentano le punte del movimento italiano per quanto riguarda le grandi corse a tappe, potrebbero trovarsi contrapposti per la prima volta al Giro d’Italia 2017.

Il cambio di casacca di Nibali, che correrà per il Bahrain – Merida, dovrebbe portare entrambi al via della corsa rosa 2017, la centesima edizione, con ambizioni di successo finale. L’esperto, detentore della tripla corona, e il giovane in cerca della definitiva consacrazione. Nibali e Aru rappresentano anche due diverse generazioni del ciclismo azzurro e proprio la prossima edizione del Giro potrebbe rappresentare quasi un passaggio di consegne con il primo che potrebbe iniziare ad imboccare la fase discendente di una carriera vincente su più terreni e il secondo ormai pronto a sbocciare.

Per ora, è difficile paragonare i due atleti. La crescita di Aru, nel 2016 appena trascorso, sembra essersi interrotta con una prestazione opaca al Tour culminata con una crisi nel finale che gli ha impedito di giocarsi le posizioni a ridosso del podio. Nibali, invece, viene da un successo già entrato nella storia di questo sport al Giro ma non è riuscito a dare continuità ai risultati, complice anche la sfortuna con una caduta quando era in piena lotta per l’oro alle Olimpiadi di Rio 2016.