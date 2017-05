Vincenzo Nibali, gli obiettivi per i prossimi mesi: Tour de France o Vuelta a España?

Archiviato il Giro 100, i protagonisti della corsa rosa pensano già a come pianificare i prossimi mesi e la seconda parte di stagione, sapendo di avere ancora a disposizione corse in cui ben figurare e ottenere obiettivi importanti: tra questi anche Vincenzo Nibali, che dopo aver conquistato il nono podio della carriera in un grande giro punta alla doppia cifra.

Tour de France o Vuelta a España? Il dilemma, in linea teorica, è già risolto. Nei programmi dello Squalo, al momento, c’è la corsa iberica. Nelle interviste post Giro, però, non ha chiuso la porta alla Grande Boucle, nonostante questa sarebbe una scelta coraggiosa e che potrebbe rivelarsi controproducente. La distanza in termini temporali dal Giro è molto ridotta e di conseguenza sarebbe difficile arrivarci al top della condizione. Per Nibali si aprirebbero le porte di un Tour come quello del 2016 probabilmente, con l’obiettivo di un successo di tappa favorito anche da un percorso che concede possibilità.

La Vuelta, invece, consente di recuperare le energie della corsa rosa e di presentarsi al via ad alti livelli: qui Vincenzo potrebbe puntare senza mezzi termini al successo, anche in base alla partecipazioni degli altri big. Alcuni potrebbero provare usciti dal Tour (come è stato usanza per Froome negli ultimi anni), ma questi si ritroverebbero nella stessa condizione di una doppietta Giro-Tour, con una condizione se non precaria quantomeno da valutare.

La corsa spagnola, inoltre, potrebbe essere il perfetto trampolino di lancio per il mese di settembre, con le Classiche italiane: Nibali ha già dimostrato di poter vincere nelle corse di un giorno e il secondo Lombardia sarebbe una perla di assoluto spessore anche in un palmares ricco come il suo. In linea teoria, questo dovrebbe essere il programma ma lo Squalo non è nuovo a sorprese e colpi di mano.

Twitter: @Santo_Gianluca