Vincenzo Nibali: “Nibali: “Ai Campionati Italiani corro per i compagni. Vuelta prossimo obiettivo"

Oggi a Ivrea si corrono i Campionati Italiani di ciclismo. Vincenzo Nibali sarà della partita ma nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport non sembra essere al top della condizione.

Corro per aiutare i miei compagni. Per conoscerne meglio qualcuno. E corro perché con la nuova norma (ai Mondiali si va solo se non si diserta la prova tricolore) bisogna esserci. Voi mi vorreste sempre battagliero, in prima linea a giocarmi la vittoria. Ma non è sempre così. Non penso di avere le gambe per spaccare il mondo. Non voglio prendere in giro nessuno, da quando sono risalito in bici l’allenamento più lungo è stato di quattro ore e mezzo. Non ho fatto neanche un lavoro specifico, ho solo portato a spasso la bici. Così non è che ti ineventi chissà cosa… Fosse stata una corsa di 150km magari si poteva pensare a qualcosa, ma sono quasi 250″.

Aiuterò soprattutto Visconti che ha un feeling particolare con il campionato italiano e sta andando forte. Con mio fratello Antonio ho fatto solo una corsa, a Larciano. Con Colbrelli non ho mai corso perché abbiamo avuto un programma differente”.

“Per il titolo mi pare che Felline vada forte. Idem Moscon, che a crono è volato. Caruso è stato fortissimo in Svizzera. E poi c’è Ulissi che è stato in altura e farà il Tour”.

Il prossimo obiettivo è la Vuelta. La preparerò con un periodo di allenamento in quota a luglio, al Passo San Pellegrino. Lì si può fare un bel blocco di lavoro per le salite lunghe. E prima della Vuelta farò il Giro di Poloni. Poi vediamo, magari in mezzo ci metto qualcosa“.