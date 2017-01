Vincenzo Nibali: “Voglio vincere il Giro 100! A Rio la delusione più forte"

Il primo obiettivo stagionale è ovviamente il Giro d’Italia . Sarà l’edizione numero 100, quindi un’edizione molto importante”. Parla così Vincenzo Nibali, in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, in vista della nuova stagione dove sarà uno dei favoriti per la maglia rosa.

La preparazione per il Giro è già decisa: “A metà gennaio andrò in Argentina per il Tour de San Juan. Poi sarò ad Abu Dhabi, quindi Tirreno-Adriatico e Sanremo”.

Il percorso della Corsa Rosa sembra essere di gradimento al siciliano: “Sì, è molto bello. È un percorso molto duro in cui ogni tappa, anche se apparentemente semplice, può nascondere delle insidie. Già in avvio, per esempio, ci sono due arrivi in saliti che possono fare subito la selezione”.

La leggendaria accoppiata Giro-Tour nello stesso anno non riesce dal Magico Pantani 1998: “Il Giro è una corsa dura, il dispendio fisico e mentale è notevole e bisogna dare il massimo. Farlo anche subito dopo con il Tour è complicato. Ci stanno provando in molti ma non è impresa semplice”.

Nibali potrebbe però tentare una nuova doppietta con la Vuelta: “In effetti c’è questa possibilità, ma valuteremo dopo il Giro”.

Enzo si sofferma anche sulla caduta alle Olimpiadi che lo ha bloccato a un passo dall’oro: “La delusione è stata forte, mi è dispiaciuto anche per i miei compagni di squadra che mi avevano consentito di arrivare fin lì, ma lo sport è anche questo. Confesso che ogni tanto ripenso a quel momento, ma è solo un attimo perché sono abituato a guardare avanti”.

L’Italia sarà ancora a lungo senza un Campione del Mondo: “In quest’epoca ci sono tanti campioni a livello internazionale e quindi non è facile emergere. Le corse di un giorno, poi, sono particolari: non puoi sbagliare e serve molta fortuna. Detto questo in Italia sta crescendo una generazione molto forte”.

