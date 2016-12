Viviani: "L'oro olimpico come spot per il ciclismo. Adesso voglio vincere su strada"

Da essere un ciclista, ad essere il campione di tutti. Ecco cosa si porta dietro Elia Viviani dal 2016. Un’annata che gli ha regalato molto e che inevitabilmente piazza il suo apice al 15 agosto ai Giochi Olimpici di Rio 2016. È stato lì che il mondo intero, quello che non necessariamente si interessa di corone e ingranaggi, ha amato l’azzurro Elia Viviani, il ciclista d’oro, il campione dal sangue freddo che ha battuto i mostri sacri della pista.

Perché é così che funziona ai giochi Olimpici, tutti tifano tutti e lo spirito di squadra è cross disciplinare al punto che quando si alzano le braccia al cielo, quando l’inno di Mameli echeggia sotto al Cristo Redentore o quando comunque si riesce a salire un solo gradino del podio, beh, lì si è il campione di tutti e “non ha prezzo”. Commenta così Elia Viviani il suo oro nell’Omnium a Rio 2016 raccontandolo alla Gazzetta dello Sport.

E prezzo non lo ha perché essere riconosciuto tra la gente per aver portato in alto il nome della propria nazione, è qualcosa di incommensurabile, che non si può paragonare nemmeno ai mondiali. Non importa che la maglia olimpica sia meno visibile nel gruppo, rispetto a quella iridata: la gloria e l’importanza del gesto delle Olimpiadi è impagabile.

" La vittoria alle olimpiadi è una bella gratificazione, da un senso più importante a quello che fai "

Investire nei sogni, bestseller scritto e siglato da Elia Viviani. Certo, per investire c’è un dazio da pagare e per il portacolori del Team Sky il dazio si chiama strada. L’ultima vittoria di Viviani su strada risale a più di 9 mesi fa ma con la stagione alle porte, il veneto ha già puntato l’occhio su qualche appuntamento decisamente alla sua portata.

" La Sanremo è il grande traguardo di primavera, ma già nelle prime corse, tra San Juan, Dubai, Abu Dhabi e Tirreno-Adriatico devo lasciare il segno e più di una volta "

Testa sulle spalle e gambe attaccate ai pedali, va veloce Elia Viviani conscio che per vincere su strada dovrà stare per un pò lontano dai velodromi ed occuparsi di asfalto e pavè.

" I giovani della pista stanno crescendo benissimo ed è merito soprattutto del CT Villa. Quindi diciamo che la mia assenza si sentirà meno...Questi ragazzi ormai hanno preso sicurezza e possono camminare con le loro gambe... "

La pista però evoca sempre il ricordo più bello, quell’addobbo dell’albero di Natale che starebbe in cima per essere sempre visto, quel pezzo di 2016 da portarsi dietro, chiuso in una scatolina e tenuto al sicuro dalle lacrime di gioia e dai brividi di emozione. Perché infondo quello è l’oro di tutti, anche del movimento italiano.

" Mi auguro possa essere uno spot per avvicinare tanti bimbi alle due ruote. Il velodromo è un posto sicuro per fare ciclismo, ideale per cominciare ad andare in bici "