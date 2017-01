Viviani: “Lascio la pista per due stagioni: voglio conquistare la maglia rosa al Giro"

La medaglia d’oro conquistata a Rio nella specialità dell’omnium (ciclismo su pista) è stata il coronamento di un sogno per Elia Viviani. Il 27enne veronese, dopo tanti bocconi amari, si è regalato un’emozione che vale una carriera.

Quella medaglia mi ha trasformato la vita, non pensavo di avere tanta popolarità ed affetto da parte della gente – rivela Viviani intervistato dal Messaggero – Sicuramente il 2016 ha rappresentato l’anno che ha colorato carriera e quotidianità. Posso dire che l’Olimpiade è un appuntamento speciale perchè, oltre che presentarsi ogni quattro anni, abbraccia tanti sport, non soltanto la disciplina nella quale si gareggia. Per questo ho puntato tutto su quest’evento, sacrificando anche le corse su strada. Dopo la delusione di Londra dovevo lasciare un segno importante e, nonostante la caduta che ha dato maggior pathos alla finale, sono riuscito a coronare il sogno”.

Sul futuro il ciclista nostrano è molto chiaro: Lascerò la pista, almeno a livello agonistico, per dedicarmi alla strada. Perciò salterò i Mondiali quest’anno. A 27 anni è il momento in cui devo provare a compiere il salto di qualità e vincere anche corse di grande spessore. Sono molto stuzzicato da alcune tappe del Giro d’Italia e voglio provare a vincere la Sanremo, penso di avere le qualità. Il Giro è il mio principale obiettivo. Alla maglia rosa ci sono andato vicino a Napoli, qualche anno fa, voglio riprovarci. Anche sapendo delle grandi difficoltà, perchè la prima tappa sarà solo una delle cinque per i velocisti e dunque molto dura. In futuro mi piacerebbe correre anche il Tour de France e sogno di difendere il titolo olimpico a Tokyo con un bagaglio di successi su strada da grande velocista”.

In merito al gap che separa il movimento italiano degli sprinter dai più forti, il corridore veneto ritiene: Dobbiamo cercare di arrivare al livello di Cavendish, Kittel, Gaviria, Kristoff, Buohanni. Per ora siamo indietro ma credo che possiamo migliorare e diventare competitivi per batterli. Io chiedo delle risposte immediate perchè ho improntato la nuova preparazione proprio in questo senso“.